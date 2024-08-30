Модульбанк увеличил функционал сервиса облачных касс

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:30
В ту эпоху кассовые аппараты выступали незаменимым инструментом для организации торговли, а сейчас, на фоне появления все новых технологий, внедрения мобильных и онлайн-платежей, предприниматели практически полностью перешли на облачные кассы, которые позволяют принимать оплату онлайн без использования физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.
Первая облачная касса в нашей стране была внедрена в 2017 году при участии компании «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки». Эта организация стала первой в РФ, предложившей потребителю услуги облачной фискализации. Из-за легкости эксплуатации, экономии времени и средств при работе с покупателями сервисы облачных касс быстро набрали популярность у владельцев интернет-магазинов и предпринимателей, работающих в области электронной коммерции.
В настоящее время без собственных сервисов облачных касс не обходится ни один банк, который планирует оставаться конкурентоспособным на рынке финансовых услуг. Особенно если кредитная организация ведет работу с организациями малого и среднего предпринимательства.
Например, Модульбанк, который, по сути, является предпринимательским хабом с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, не так давно модернизировал собственный сервис по удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб. Новый функционал сервиса позволяет его клиентам вести работу прямо в смартфоне.
Сервис способен принимать платежи, выбивать облачные чеки, направлять информацию в ОФД и ФНС. Каждая из проводимых платежных операций при этом будет защищена. Смартфонов для дистанционной работы с платежами может быть огромное число с единым центром управления.
Функционал облачных касс предполагает возможность принимать платежи и выбивать облачные чеки. В приложении формируется чек на оплату, информация передается в физическую кассу после выбора клиентом способа оплаты. После этого физическая касса направляет данные в ОФД и ФНС, а клиенту отправляется электронный чек. При этом все платежные операции защищены. Смартфонов для удаленного приема платежей может быть любое количество без ограничений с единым центром управления.
Будущее облачных касс достаточно многообещающее, поэтому главные банки Российской Федерации продолжают развитие таких сервисов. Например, у Сбербанка это «Онлайн-касса Эвотор» (дает возможность принимать оплату через интернет и управлять продажами), у Альфа-Банка — «Альфа-Касса» (включает аренду кассового оборудования и подключение к облачному сервису).
Перспективы применения облачных касс достаточно обширны. Благодаря распространению цифровизации и развитию электронной коммерции востребованность новых облачных кассовых решений продолжит набирать обороты. По крайней мере до того времени, пока на рынок не выйдет очередная инновационная технология, способная заменить облачные кассы.