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Модульбанк увеличил функционал сервиса облачных касс

Модульбанк увеличил функционал сервиса облачных касс

30 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
В розничной торговле и сфере услуг постепенно выводят из оборота кассовые аппараты, которые были повсеместно распространены в России с середины 1990-х до начала 2000-х годов, когда страна вставала на рельсы рыночной экономики и развивался бизнес.

В ту эпоху кассовые аппараты выступали незаменимым инструментом для организации торговли, а сейчас, на фоне появления все новых технологий, внедрения мобильных и онлайн-платежей, предприниматели практически полностью перешли на облачные кассы, которые позволяют принимать оплату онлайн без использования физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.

Первая облачная касса в нашей стране была внедрена в 2017 году при участии компании «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки». Эта организация стала первой в РФ, предложившей потребителю услуги облачной фискализации. Из-за легкости эксплуатации, экономии времени и средств при работе с покупателями сервисы облачных касс быстро набрали популярность у владельцев интернет-магазинов и предпринимателей, работающих в области электронной коммерции.

В настоящее время без собственных сервисов облачных касс не обходится ни один банк, который планирует оставаться конкурентоспособным на рынке финансовых услуг. Особенно если кредитная организация ведет работу с организациями малого и среднего предпринимательства.

Например, Модульбанк, который, по сути, является предпринимательским хабом с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, не так давно модернизировал собственный сервис по удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб. Новый функционал сервиса позволяет его клиентам вести работу прямо в смартфоне.

Сервис способен принимать платежи, выбивать облачные чеки, направлять информацию в ОФД и ФНС. Каждая из проводимых платежных операций при этом будет защищена. Смартфонов для дистанционной работы с платежами может быть огромное число с единым центром управления.

Функционал облачных касс предполагает возможность принимать платежи и выбивать облачные чеки. В приложении формируется чек на оплату, информация передается в физическую кассу после выбора клиентом способа оплаты. После этого физическая касса направляет данные в ОФД и ФНС, а клиенту отправляется электронный чек. При этом все платежные операции защищены. Смартфонов для удаленного приема платежей может быть любое количество без ограничений с единым центром управления.

Будущее облачных касс достаточно многообещающее, поэтому главные банки Российской Федерации продолжают развитие таких сервисов. Например, у Сбербанка это «Онлайн-касса Эвотор» (дает возможность принимать оплату через интернет и управлять продажами), у Альфа-Банка — «Альфа-Касса» (включает аренду кассового оборудования и подключение к облачному сервису).

Перспективы применения облачных касс достаточно обширны. Благодаря распространению цифровизации и развитию электронной коммерции востребованность новых облачных кассовых решений продолжит набирать обороты. По крайней мере до того времени, пока на рынок не выйдет очередная инновационная технология, способная заменить облачные кассы.

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