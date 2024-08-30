Модульбанк увеличил функционал сервиса облачных касс

Функционал облачных касс предполагает возможность принимать платежи и выбивать облачные чеки. В приложении формируется чек на оплату, информация передается в физическую кассу после выбора клиентом способа оплаты. После этого физическая касса направляет данные в ОФД и ФНС, а клиенту отправляется электронный чек. При этом все платежные операции защищены. Смартфонов для удаленного приема платежей может быть любое количество без ограничений с единым центром управления.