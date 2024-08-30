Начало сезона охоты на уток — сколько птиц подстрелят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Минприроды Новосибирской области корреспонденту Atas.info рассказали, что на территории региона насчитали 1 627 034 уток. Их добыча не лимитирована, то есть сколько настреляют. Но есть ограничения на одного охотника — суммарно 40 особей за летне-осенний и осенне-зимний сезоны.
«Ежегодный учет добычи охотничьих ресурсов свидетельствует о низком проценте добычи уток от общей численности», — говорит пресс-секретарь министерства Анастасия Ларесс.
Сезон охоты на уток в Новосибирской области продлится несколько месяцев (даты разнятся в зависимости от вида утки) и способа охоты — с собакой или без. Стрелять по уткам можно в охотничьих угодьях, но не на охраняемых государством территориях.
Осенью охотиться проще. Во-первых, нет правила отстреливать только селезней. Во-вторых, это длительный период, значит, можно растянуть удовольствие и охотиться, сколько влезет.
Весной охота длится всего 10 дней, а за отстрел уток предусмотрена ответственность. Но это в случае, если охотинспектор обнаружит нелегальную добычу.