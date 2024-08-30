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Начало сезона охоты на уток — сколько птиц подстрелят в Новосибирской области

Начало сезона охоты на уток — сколько птиц подстрелят в Новосибирской области

30 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI
С 31 августа новосибирские охотники снова могут заняться своим любимым делом. Atas.info узнал, какой ущерб наносит утиная охота ресурсам региона.

В Минприроды Новосибирской области корреспонденту Atas.info рассказали, что на территории региона насчитали 1 627 034 уток. Их добыча не лимитирована, то есть сколько настреляют. Но есть ограничения на одного охотника — суммарно 40 особей за летне-осенний и осенне-зимний сезоны.

«Ежегодный учет добычи охотничьих ресурсов свидетельствует о низком проценте добычи уток от общей численности», — говорит пресс-секретарь министерства Анастасия Ларесс.
Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять
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Сезон охоты на уток в Новосибирской области продлится несколько месяцев (даты разнятся в зависимости от вида утки) и способа охоты — с собакой или без. Стрелять по уткам можно в охотничьих угодьях, но не на охраняемых государством территориях.

Осенью охотиться проще. Во-первых, нет правила отстреливать только селезней. Во-вторых, это длительный период, значит, можно растянуть удовольствие и охотиться, сколько влезет.

Весной охота длится всего 10 дней, а за отстрел уток предусмотрена ответственность. Но это в случае, если охотинспектор обнаружит нелегальную добычу.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Охота#Живая природа
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Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять
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