Названы основные симптомы новой разновидности ковида: на что обратить внимание

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Новосибирской области зафиксировано увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией, рассказал врач-эпидемиолог Яков Новоселов. По словам специалиста, в настоящее время вирус приобрел определенную мутацию, но общая симптоматика осталась прежней. На минувшей неделе этот диагноз поставлен пятерым жителям региона.
Сейчас у заболевших наблюдаются симптомы, напоминающие кишечную инфекцию — это озноб, урчание в животе, приступы тошноты. По мнению Новоселова, пугаться этого не стоит, ведь все эти симптомы присутствовали и в разгар пандемии.
Кроме того, осенью обычно риск подхватить респираторное заболевание возрастает — это связано с понижением температуры воздуха, а иммунитет человека не всегда способен справиться с вирусом. Новоселов посоветовал укреплять иммунитет, не пренебрегать ношением масок в общественных местах, а при первых признаках заболевания обратиться за помощью к медикам, пишет Сиб.фм.
Отметим, что ранее путешественникам назвали симптомы болезни, которую переносят грызуны.