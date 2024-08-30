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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Новосибирцам рассказали об основных симптомах новой разновидности ковида

Названы основные симптомы новой разновидности ковида: на что обратить внимание

30 августа 2024, 12:16
Фото: 1MI

Новосибирцам рассказали об основных симптомах новой разновидности ковида

В Новосибирской области увеличилось количество заболеваний COVID-19, следует из сообщения эпидемиолога Якова Новоселова.
Сюжет
Covid-19

В Новосибирской области зафиксировано увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией, рассказал врач-эпидемиолог Яков Новоселов. По словам специалиста, в настоящее время вирус приобрел определенную мутацию, но общая симптоматика осталась прежней. На минувшей неделе этот диагноз поставлен пятерым жителям региона.

Сейчас у заболевших наблюдаются симптомы, напоминающие кишечную инфекцию — это озноб, урчание в животе, приступы тошноты. По мнению Новоселова, пугаться этого не стоит, ведь все эти симптомы присутствовали и в разгар пандемии.

Кроме того, осенью обычно риск подхватить респираторное заболевание возрастает — это связано с понижением температуры воздуха, а иммунитет человека не всегда способен справиться с вирусом. Новоселов посоветовал укреплять иммунитет, не пренебрегать ношением масок в общественных местах, а при первых признаках заболевания обратиться за помощью к медикам, пишет Сиб.фм.

Отметим, что ранее путешественникам назвали симптомы болезни, которую переносят грызуны.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Covid-19#Симптомы#Маски#Эпидемиолог#Пандемия#Кишечная инфекция#Респираторное заболевание
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