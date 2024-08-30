Названы основные симптомы новой разновидности ковида: на что обратить внимание

Кроме того, осенью обычно риск подхватить респираторное заболевание возрастает — это связано с понижением температуры воздуха, а иммунитет человека не всегда способен справиться с вирусом. Новоселов посоветовал укреплять иммунитет, не пренебрегать ношением масок в общественных местах, а при первых признаках заболевания обратиться за помощью к медикам, пишет Сиб.фм.