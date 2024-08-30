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Пострадал пенсионер

Новосибирский пенсионер чуть не влетел в остановку из-за проблем со здоровьем

30 августа 2024, 08:46
Фото: 1MI
Пострадал пенсионер
Пенсионер на машине снес столб в Ленинском районе Новосибирска и попал в больницу, сообщается в соцсетях.

ДТП произошло днем 30 августа рядом с остановкой «Волховская», что на левом берегу. Мужчина 83 лет управлял автомобилем. Внезапно пенсионер почувствовал себя плохо.

Машина («Семерка») влетела в столб, рядом с которым останавливаются трамваи. В салоне транспортного средства также находилась пассажирка. Оба были доставлены в больницу.

Сейчас проезд трамваем затруднен, машина перекрыла рельсы. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Последствия дорожно-транспортного происшествия устраняются.

Недавно на новосибирской трассе случилось ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 13 человек.

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