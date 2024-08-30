Новосибирский пенсионер чуть не влетел в остановку из-за проблем со здоровьем

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
ДТП произошло днем 30 августа рядом с остановкой «Волховская», что на левом берегу. Мужчина 83 лет управлял автомобилем. Внезапно пенсионер почувствовал себя плохо.
Машина («Семерка») влетела в столб, рядом с которым останавливаются трамваи. В салоне транспортного средства также находилась пассажирка. Оба были доставлены в больницу.
Сейчас проезд трамваем затруднен, машина перекрыла рельсы. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Последствия дорожно-транспортного происшествия устраняются.
Недавно на новосибирской трассе случилось ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 13 человек.