Новые законы изменят жизнь россиян с 1 сентября 2024 года

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С 1 сентября сверхурочная работа будет оплачиваться, исходя из зарплаты сотрудника (с учетом премий, других выплат). Ранее в расчет брали только оклад.
Не стоит путать переработку и сверхурочную работу. В первом случае это касается отдельно взятой смены, во втором — нормы, установленной для недели или месяца.
Инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта, если у них денег на билет или они забыли социальную карту. Это будет работать в том случае, если человек с ограниченными возможностями здоровья едет один. Сейчас так официально нельзя поступать только с детьми младше 16 лет. За нарушение закона перевозчику грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Также организациям повысили квоту по приему на работу инвалидов. Теперь для работодателей с коллективом от 35 человек размер квоты составляет 2-4% от всех сотрудников.
В школах станут обязательными уроки труда (он заменит «Технологию»), а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». На втором уроках по второму предмету будут преподавать также военную подготовку и оказание первой медицинской помощи.
Для старшеклассников в рамках «Разговоров о важном» введут семьеведение, на уроках будут прививать традиционные ценности.
Все образовательные учреждения должны обзавестись государственным флагом России. Ранее это обязаны были делать только общеобразовательные учреждения, но теперь и детские сады, колледжи, техникумы, вузы.
Граждане с судимостью не смогут создавать организацию по обслуживанию многоквартирных домов.
Также учредителей УК с аннулированной лицензией будут носить в реестр дисквалифицированных лиц. Создать новое УК они не смогут, пока не выйдут из «черного списка».
С 1 сентября таксисты должны перевозить пассажиров по новым правилам. Им необходимо заключить договор о страховании гражданской ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Полис ОСГОП предусматривает выплаты пассажирам до 2 млн рублей в случае вреда жизни или здоровью. Учитывая стоимость полиса, стоит ожидать роста цен на услуги такси.
Гиды должны будут заключать договоры, чтобы водить экскурсии. Нововведение призвано повысить безопасность услуг. Туроператоров обещают исключать из реестра за нарушения.