Новые законы изменят жизнь россиян с 1 сентября 2024 года

Инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта, если у них денег на билет или они забыли социальную карту. Это будет работать в том случае, если человек с ограниченными возможностями здоровья едет один. Сейчас так официально нельзя поступать только с детьми младше 16 лет. За нарушение закона перевозчику грозит штраф до 30 тысяч рублей.