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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 сентября 2024 года

Новые законы изменят жизнь россиян с 1 сентября 2024 года

30 августа 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 сентября 2024 года

Новое для работников, школьников, УК, инвалидов — изучаем самые важные новшества в российском законодательстве.

Оплата сверхурочной работы

С 1 сентября сверхурочная работа будет оплачиваться, исходя из зарплаты сотрудника (с учетом премий, других выплат). Ранее в расчет брали только оклад.

Не стоит путать переработку и сверхурочную работу. В первом случае это касается отдельно взятой смены, во втором — нормы, установленной для недели или месяца.

Защита прав инвалидов

Инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта, если у них денег на билет или они забыли социальную карту. Это будет работать в том случае, если человек с ограниченными возможностями здоровья едет один. Сейчас так официально нельзя поступать только с детьми младше 16 лет. За нарушение закона перевозчику грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Также организациям повысили квоту по приему на работу инвалидов. Теперь для работодателей с коллективом от 35 человек размер квоты составляет 2-4% от всех сотрудников.

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Новые предметы в школе

В школах станут обязательными уроки труда (он заменит «Технологию»), а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». На втором уроках по второму предмету будут преподавать также военную подготовку и оказание первой медицинской помощи.

Для старшеклассников в рамках «Разговоров о важном» введут семьеведение, на уроках будут прививать традиционные ценности.

Флаги над детсадами

Все образовательные учреждения должны обзавестись государственным флагом России. Ранее это обязаны были делать только общеобразовательные учреждения, но теперь и детские сады, колледжи, техникумы, вузы.

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«Черный список» для УК

Граждане с судимостью не смогут создавать организацию по обслуживанию многоквартирных домов.

Также учредителей УК с аннулированной лицензией будут носить в реестр дисквалифицированных лиц. Создать новое УК они не смогут, пока не выйдут из «черного списка».

Страхование пассажиров такси

С 1 сентября таксисты должны перевозить пассажиров по новым правилам. Им необходимо заключить договор о страховании гражданской ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Полис ОСГОП предусматривает выплаты пассажирам до 2 млн рублей в случае вреда жизни или здоровью. Учитывая стоимость полиса, стоит ожидать роста цен на услуги такси.

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Безопасный туризм

Гиды должны будут заключать договоры, чтобы водить экскурсии. Нововведение призвано повысить безопасность услуг. Туроператоров обещают исключать из реестра за нарушения.

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