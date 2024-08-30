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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:54

Песню певца из Новосибирска Шуры «Твори добро» включили в учебники

Песню скандального певца Шуры включили в школьные учебники

30 августа 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney

Песню певца из Новосибирска Шуры «Твори добро» включили в учебники

Учащиеся четвертого класса теперь читают стихи Шуры на уроках, рассказал исполнитель и автор хита «Твори добро».

Певец признался, что пришел в восторг от этой идеи и был очень растроган. Пока все это происходит только на территории Казахстана.

«У меня до слез. Когда мне показали видео, я чуть с ума не сошел. Ради этого стоило жить», — рассказал Шура в программе «Легенды» на RTVI.

Композиция родилась в сложный период жизни Александра Медведева (настоящее имя исполнителя). Тогда он проходил лечение от онкологического заболевания, находился в больнице и ожидал сложной операции.

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Шура родился в Новосибирске, затем перебрался в Москву. Ранее он рассказал, какой сложный путь прошел перед тем, как стать известным.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Школа#Шура
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