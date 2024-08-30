Поиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая — причина

Турист из Новосибирска ушел в одиночный поход в горы Алтая. Он самостоятельно дозвонился в МЧС 17 августа и рассказал, что не успевает вернуться вовремя из похода, затем он скинул свою геолокацию 18 августа и больше не появлялся в сети.