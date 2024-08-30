atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:49

Published Сегодня, 01:49

Modified Сегодня, 01:51

Updated Сегодня, 01:51

Сибиряка не нашли

Поиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая — причина

30 августа 2024, 01:49
Фото: Алёна Рогонова / atas.info
Сибиряка не нашли

Поиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая

Новосибирский турист бесследно исчез в Республике Алтай: его поиски прекращены, сообщили в МЧС.

Турист из Новосибирска ушел в одиночный поход в горы Алтая. Он самостоятельно дозвонился в МЧС 17 августа и рассказал, что не успевает вернуться вовремя из похода, затем он скинул свою геолокацию 18 августа и больше не появлялся в сети.

Спустя два дня его начали искать. Были опрошены люди на турбазе, где ночевал 24-летний сибиряк, найдена его палатка с документами, обследованы перевалы, но результатов поиска человека это не дало.

Искали мужчину с помощью вертолета, но следов, по данным на 30 августа, все еще нет. Поиски остановлены, а возобновят их или нет, решение примут в МЧС позже.

Чудом спасли на вертолете в Республике Алтай заболевшую туристку из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
13-летнего новосибирца унесла на глазах матери река в Горном Алтае — тело ищутВ горах Алтая насмерть разбился врач из НовосибирскаВ горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Поиск#Алтай#Туризм#Путешествия
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Вчера, 07:15
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
Сегодня, 01:29
Милые фото спасенных приипожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Вчера, 10:16
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь
Вчера, 10:11
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Вчера, 07:13