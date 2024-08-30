Поиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая — причина

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Турист из Новосибирска ушел в одиночный поход в горы Алтая. Он самостоятельно дозвонился в МЧС 17 августа и рассказал, что не успевает вернуться вовремя из похода, затем он скинул свою геолокацию 18 августа и больше не появлялся в сети.
Спустя два дня его начали искать. Были опрошены люди на турбазе, где ночевал 24-летний сибиряк, найдена его палатка с документами, обследованы перевалы, но результатов поиска человека это не дало.
Искали мужчину с помощью вертолета, но следов, по данным на 30 августа, все еще нет. Поиски остановлены, а возобновят их или нет, решение примут в МЧС позже.