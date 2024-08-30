Покупатели в сети доверяют верификации по Госуслугам, а продавцы предпочитают паспорт

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Аналитики платформы сообщили, что каждый день верификацию на проходит более 26 тысяч пользователей — на 25% больше, чем год назад. 78% продавцов проходят верификацию как физические лица, при этом чаще всего подтверждают свои данные при помощи паспорта (38%), Сбер-ID (23,6%) или водительского удостоверения (20%).
12% пользователей регистрируются как юридические лица и в большинстве своем проходят верификацию при помощи ИНН — таких компаний 78%; другие выбирают T-ID для бизнеса и Сбер Бизнес ID. Всего 10% продавцов на платформе проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.
При этом покупатели, как выяснилось, больше всего доверяют не ИНН или банковским ID. 68% опрошенных ответили, что выбирают продавцов с подтверждением через Госуслуги, а 67% — с верификацией по паспорту или водительскому удостоверению.
Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова пояснила, что для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны, прежде всего удобство и скорость — этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет.