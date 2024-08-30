atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Пользователи сети стали чаще подтверждать свою личность

Покупатели в сети доверяют верификации по Госуслугам, а продавцы предпочитают паспорт

30 августа 2024, 05:14
Фото: 1MI
Пользователи сети стали чаще подтверждать свою личность
По данным платформы «Авито», все больше продавцов предпочитают подтвердить подлинность профиля ради безопасности сделок. При этом выбирают для подтверждения паспорт или ИНН, в то время как покупатели больше доверяют верификации через Госуслуги.

Аналитики платформы сообщили, что каждый день верификацию на проходит более 26 тысяч пользователей — на 25% больше, чем год назад. 78% продавцов проходят верификацию как физические лица, при этом чаще всего подтверждают свои данные при помощи паспорта (38%), Сбер-ID (23,6%) или водительского удостоверения (20%).

12% пользователей регистрируются как юридические лица и в большинстве своем проходят верификацию при помощи ИНН — таких компаний 78%; другие выбирают T-ID для бизнеса и Сбер Бизнес ID. Всего 10% продавцов на платформе проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.

При этом покупатели, как выяснилось, больше всего доверяют не ИНН или банковским ID. 68% опрошенных ответили, что выбирают продавцов с подтверждением через Госуслуги, а 67% — с верификацией по паспорту или водительскому удостоверению.

Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова пояснила, что для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны, прежде всего удобство и скорость — этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет.

Читайте также:
Авито подписало соглашение с дилерами автозапчастейАвито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской областиПовышение утилизационного сбора спровоцировало массовую покупку автомобилей в России
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Госуслуги#Безопасность#Покупатели#Верификация
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Вчера, 07:15
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
Сегодня, 01:29
Милые фото спасенных приипожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Вчера, 10:16
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь
Вчера, 10:11
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Вчера, 07:13