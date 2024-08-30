Психолог Дугенцова объяснила причины депрессивных состояний осенью и весной

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Почему же осень так сильно влияет на нашу психику, и что можно сделать, чтобы сохранить позитивный настрой?
На эти вопросы в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей ответила психолог Дарья Дугенцова.
По ее мнению, все зависит от человеческого восприятия.
«Например, мы со школы зафиксированы на том, что летом не занимаемся делами — забываем про математику, русский язык и обществознание. И мы много отдыхаем», — указала психолог.
Дугенцова также пояснила, что у людей может меняться состояние из-за простого человеческого осознания, что лето закончилось, а мы не успели отдохнуть.
«Осенью действительно больше депрессий, людей посещает более грустное и удручающее настроение»
«Осенью действительно больше депрессий, людей посещает более грустное и удручающее настроение», — указала она.
По мнению психолога, у людей есть фиксация, паттерн, что летом нужно отдохнуть, и если этого не произошло, развивается синдром FOMO — боязнь упущенной возможности, страх пропустить что-то интересное.
«Что весной, что осенью, в межсезонье, у людей происходит перенастройка организма, и это часто сопровождается разными расстройствами, психиатрическими в том числе. К сожалению, солнечных лучей не хватает, витамина D, организм вырабатывает разные ферменты, и из-за этого идут такие реакции», — заключила специалист.