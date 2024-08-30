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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:32

Психолог Дугенцова объяснила причины депрессивных состояний осенью и весной

30 августа 2024, 05:32
Солнце садится все раньше, день становится короче, а воздух пропитан прохладой. Лето уходит, уступая место осени. И вместе с ним меняется настроение. Мы чувствуем легкую меланхолию, усталость и ностальгию по теплым дням.

Почему же осень так сильно влияет на нашу психику, и что можно сделать, чтобы сохранить позитивный настрой?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей ответила психолог Дарья Дугенцова.

По ее мнению, все зависит от человеческого восприятия.

«Например, мы со школы зафиксированы на том, что летом не занимаемся делами — забываем про математику, русский язык и обществознание. И мы много отдыхаем», — указала психолог.

Дугенцова также пояснила, что у людей может меняться состояние из-за простого человеческого осознания, что лето закончилось, а мы не успели отдохнуть.

«Осенью действительно больше депрессий, людей посещает более грустное и удручающее настроение»

«Осенью действительно больше депрессий, людей посещает более грустное и удручающее настроение», — указала она.

По мнению психолога, у людей есть фиксация, паттерн, что летом нужно отдохнуть, и если этого не произошло, развивается синдром FOMO — боязнь упущенной возможности, страх пропустить что-то интересное.

«Что весной, что осенью, в межсезонье, у людей происходит перенастройка организма, и это часто сопровождается разными расстройствами, психиатрическими в том числе. К сожалению, солнечных лучей не хватает, витамина D, организм вырабатывает разные ферменты, и из-за этого идут такие реакции», — заключила специалист.

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