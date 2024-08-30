Психолог Дугенцова объяснила причины депрессивных состояний осенью и весной

«Что весной, что осенью, в межсезонье, у людей происходит перенастройка организма, и это часто сопровождается разными расстройствами, психиатрическими в том числе. К сожалению, солнечных лучей не хватает, витамина D, организм вырабатывает разные ферменты, и из-за этого идут такие реакции», — заключила специалист.