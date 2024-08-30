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Как живут сестры

Разлученные с мамой медвежата-двойняшки осваиваются в Новосибирском зоопарке

30 августа 2024, 06:37
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Как живут сестры
Двойняшки Белка и Стрелка продолжают гулять по новому вольеру после разлуки с мамой: их адаптацию сняли на видео.

Медвежата-двойняшки родились в Новосибирском зоопарке два года назад. Им дали имена Белка и Стрелка, что тоже не обошлось без скандала. Все время девочки жили с мамой Гердой. Они постоянно играли, нежились и радовали публику.

Сестричек решили переселить в другой вольер, так как они уже выросли и им нужно жить отдельно от мамы, как и в дикой природе.

Сначала медведица переживала, но разлуку уже приняла. Теперь Белка и Стрелка проживают в другом вольере. Они еще адаптируются и уже стали чаще выходить из укрытий.

Видео: Сергей Ильтяков
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Медвежата#Белка#Стрелка
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