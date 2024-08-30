Разлученные с мамой медвежата-двойняшки осваиваются в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Медвежата-двойняшки родились в Новосибирском зоопарке два года назад. Им дали имена Белка и Стрелка, что тоже не обошлось без скандала. Все время девочки жили с мамой Гердой. Они постоянно играли, нежились и радовали публику.
Сестричек решили переселить в другой вольер, так как они уже выросли и им нужно жить отдельно от мамы, как и в дикой природе.
Сначала медведица переживала, но разлуку уже приняла. Теперь Белка и Стрелка проживают в другом вольере. Они еще адаптируются и уже стали чаще выходить из укрытий.