Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Сроки охоты на разные виды животных определяет постановление губернатора Новосибирской области. С последней субботы августа в регионе разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и лесную дичь. Можно охотиться с собакой. Отстрел допустим только в охотничьих угодьях, но стоит помнить, что забредать в особо охраняемые территории нельзя. Также уже разрешен отстрел кабана, медведя.
В ГУ МЧС напомнили, как важно быть предусмотрительным, чтобы не попасть в беду в порыве азарта. В частности, это касается тех, кто охотится с лодки. Не игнорируйте средства личной защиты. Первобытный инстинкт не должен преобладать над инстинктом самосохранения. Обязательно наденьте спасательный жилет — он будет кстати при падении в воду. Отдача при выстреле ружья может уронить охотника в воду. Надувные лодки могут протекать, нужно учесть этот момент. При движении на лодке берите в расчет ветер (скорость и направление), а также силу течения водоема. Если на воде туман, скорость нужно убавить до минимума.
Если вы не сторонник ходить с ружьем по полям и лесам, то напоминаем, в регионе продолжается сезон сбора грибов. Но важно учесть, что за сбор некоторых предусмотрены большие штрафы, вплоть до миллиона.