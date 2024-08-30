Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять

В ГУ МЧС напомнили, как важно быть предусмотрительным, чтобы не попасть в беду в порыве азарта. В частности, это касается тех, кто охотится с лодки. Не игнорируйте средства личной защиты. Первобытный инстинкт не должен преобладать над инстинктом самосохранения. Обязательно наденьте спасательный жилет — он будет кстати при падении в воду. Отдача при выстреле ружья может уронить охотника в воду. Надувные лодки могут протекать, нужно учесть этот момент. При движении на лодке берите в расчет ветер (скорость и направление), а также силу течения водоема. Если на воде туман, скорость нужно убавить до минимума.