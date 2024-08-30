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Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять

Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять

30 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI
31 августа на территории региона официально разрешена охота на диких птиц, рассказываем, кого можно брать на прицел, согласно материалам Минприроды.

Сроки охоты на разные виды животных определяет постановление губернатора Новосибирской области. С последней субботы августа в регионе разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и лесную дичь. Можно охотиться с собакой. Отстрел допустим только в охотничьих угодьях, но стоит помнить, что забредать в особо охраняемые территории нельзя. Также уже разрешен отстрел кабана, медведя.

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Правила безопасной охоты

В ГУ МЧС напомнили, как важно быть предусмотрительным, чтобы не попасть в беду в порыве азарта. В частности, это касается тех, кто охотится с лодки. Не игнорируйте средства личной защиты. Первобытный инстинкт не должен преобладать над инстинктом самосохранения. Обязательно наденьте спасательный жилет — он будет кстати при падении в воду. Отдача при выстреле ружья может уронить охотника в воду. Надувные лодки могут протекать, нужно учесть этот момент. При движении на лодке берите в расчет ветер (скорость и направление), а также силу течения водоема. Если на воде туман, скорость нужно убавить до минимума.

Если вы не сторонник ходить с ружьем по полям и лесам, то напоминаем, в регионе продолжается сезон сбора грибов. Но важно учесть, что за сбор некоторых предусмотрены большие штрафы, вплоть до миллиона.

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