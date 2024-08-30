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Published Сегодня, 13:29

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Стало известно имя нового министра строительства Новосибирской области

Стало известно имя нового министра строительства Новосибирской области

30 августа 2024, 13:29
Фото: atas.info
Дмитрий Тимонов приступил ко временному исполнению обязанности министра строительства Новосибирской области, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Тимонов назначен исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области, эта информация появилась на официальном сайте ведомства в пятницу, 30 августа в разделе «О руководителе».

Напомним, теперь уже бывший глава Минстроя региона Алексей Колмаков покинул свой пост 22 августа после очередного отпуска. В это время министерством руководил его заместитель Дмитрий Тимонов. По мнению источников, близких к правительству, именно его кандидатура и рассматривалась в качестве следующего главы Минстроя.

До перехода на работу в министерство Тимонов руководил областным управлением архитектуры и градостроительства, а до этого трудился в департаменте строительства Новосибирска и в Новосибэнерго, где курировал строительный отдел.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Алексей Колмаков#Министр строительства#Дмитрий Тимонов#Градостроительство
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