Стало известно имя нового министра строительства Новосибирской области

Напомним, теперь уже бывший глава Минстроя региона Алексей Колмаков покинул свой пост 22 августа после очередного отпуска. В это время министерством руководил его заместитель Дмитрий Тимонов. По мнению источников, близких к правительству, именно его кандидатура и рассматривалась в качестве следующего главы Минстроя.