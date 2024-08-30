Стало известно имя нового министра строительства Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Дмитрий Тимонов назначен исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области, эта информация появилась на официальном сайте ведомства в пятницу, 30 августа в разделе «О руководителе».
Напомним, теперь уже бывший глава Минстроя региона Алексей Колмаков покинул свой пост 22 августа после очередного отпуска. В это время министерством руководил его заместитель Дмитрий Тимонов. По мнению источников, близких к правительству, именно его кандидатура и рассматривалась в качестве следующего главы Минстроя.
До перехода на работу в министерство Тимонов руководил областным управлением архитектуры и градостроительства, а до этого трудился в департаменте строительства Новосибирска и в Новосибэнерго, где курировал строительный отдел.