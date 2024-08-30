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Перекрыт участок проезжей части у кинотеатра «Победа»

Центр Новосибирска перекрыли — что творится на улице Ленина

30 августа 2024, 08:53
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Перекрыт участок проезжей части у кинотеатра «Победа»

В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной на три дня

Одну из центральных улиц города закрыли для движения транспорта для проведения фестиваля «ТехноАрт», передает корреспондент Atas.Info.

Участок улицы Ленина от Советской до Урицкого закрыли для движения транспорта с 30 августа до утра 2 сентября. На площадке у кинотеатра «Победа» проходит фестиваль «ТехноАрт»(0+).

За порядком на улице следят десятки сотрудников частного охранного предприятияЗа порядком на улице следят десятки сотрудников частного охранного предприятия
За порядком на улице следят десятки сотрудников частного охранного предприятияЗа порядком на улице следят десятки сотрудников частного охранного предприятия
За порядком на улице следят десятки сотрудников частного охранного предприятия
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Попасть непосредственно на площадку проведения фестиваля можно только через рамки металлоискателей. Сотрудники ЧОП попросят показать содержимое сумок.

Площадка рассчитана на сотни зрителей, но днем особого интереса к мероприятию горожане не проявляютПлощадка рассчитана на сотни зрителей, но днем особого интереса к мероприятию горожане не проявляют
Площадка расчитана на сотни зрителей, но днем особого интереса к мероприятию горожане не проявляютПлощадка расчитана на сотни зрителей, но днем особого интереса к мероприятию горожане не проявляют
Площадка рассчитана на сотни зрителей, но днем особого интереса к мероприятию горожане не проявляют
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Со сцены выступают представители научных институтов Академгородка. Они рассказывают о своей работе и отвечают на вопросы немногочисленной публики. Людей интересует, как попадают в науку и какие зарплаты у ученых.

На площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдаетсяНа площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдается
На площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдаетсяНа площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдается
На площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдаетсяНа площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдается
На площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдаетсяНа площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдается
На площадке работают стенды новосибирских вузов, но ажиотажа вокруг не наблюдается
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Это очень похоже на фестиваль „Интерра“, который раньше проходил в городе и был призван популяризировать науку. Но тогда это проходило с настоящим размахом, на нескольких площадках одновременно, с интересными спикерами. То, что я вижу сейчас — бледная копия», — поделилась с Atas.Info впечатлениями журналистка Мария Черешнева.
Стоило ли ради такого мероприятия на три дня перекрывать одну из центральных городских улиц — вопрос дискуссионныйСтоило ли ради такого мероприятия на три дня перекрывать одну из центральных городских улиц — вопрос дискуссионный
Стоило ли дади такого мероприятия на три дня перекрывать одну из центральных городских улиц - вопрос дискуссионныйСтоило ли дади такого мероприятия на три дня перекрывать одну из центральных городских улиц - вопрос дискуссионный
Стоило ли ради такого мероприятия на три дня перекрывать одну из центральных городских улиц — вопрос дискуссионный
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Вечером здесь явно будет больше людей — анонсировано выступление Александра Пушного. Концерт будет бесплатным.

Между тем, отрезок улицы от площади Ленина до Советской стоит в перманентной пробке.Между тем, отрезок улицы от площади Ленина до Советской стоит в перманентной пробке.
Между тем, отрезок улицы от площади Ленина до Советской стоит в перманентной пробке.
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Фестиваль#Улица Ленина#Перекрытие#Пешеходы
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