Центр Новосибирска перекрыли — что творится на улице Ленина

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Участок улицы Ленина от Советской до Урицкого закрыли для движения транспорта с 30 августа до утра 2 сентября. На площадке у кинотеатра «Победа» проходит фестиваль «ТехноАрт»(0+).
Попасть непосредственно на площадку проведения фестиваля можно только через рамки металлоискателей. Сотрудники ЧОП попросят показать содержимое сумок.
Со сцены выступают представители научных институтов Академгородка. Они рассказывают о своей работе и отвечают на вопросы немногочисленной публики. Людей интересует, как попадают в науку и какие зарплаты у ученых.
«Это очень похоже на фестиваль „Интерра“, который раньше проходил в городе и был призван популяризировать науку. Но тогда это проходило с настоящим размахом, на нескольких площадках одновременно, с интересными спикерами. То, что я вижу сейчас — бледная копия», — поделилась с Atas.Info впечатлениями журналистка Мария Черешнева.
Вечером здесь явно будет больше людей — анонсировано выступление Александра Пушного. Концерт будет бесплатным.