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Posted 30 августа 2024, 13:19

Published 30 августа 2024, 13:19

Modified 2 сентября 2024, 07:09

Updated 2 сентября 2024, 07:09

Яндекс 360 для бизнеса: новые функции для повышения эффективности работы

30 августа 2024, 13:19
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В августовском обновлении Яндекс 360 для бизнеса пользователи получили несколько новых функций. В Мессенджере теперь можно установить на определенное время действие статуса и просматривать, кто отреагировал на сообщение.

Также в мобильной версии добавлена поддержка исходящих звонков через Телемост, а в десктопном приложении появилась возможность записывать видеозвонки продолжительностью до 12 часов. В Календаре теперь отображаются государственные выходные, что поможет лучше планировать встречи. Кроме того, в корпоративной базе знаний Вики появилась функция экспорта страниц в форматах PDF и HTML, а также возможность скачивания прикрепленных файлов.

Обновления в Мессенджере

Обновления Мессенджера затронули несколько платформ: веб-версию сервиса, а также мобильное и десктопное приложение.

  • Выбор времени действия статуса. Статус в сервисе можно установить на определённое время. Раньше ограничение приходилось вводить вручную. Теперь есть несколько интервалов на выбор: 30 минут, 1 час, 4 часа, до конца дня, бессрочно.
  • Публичные реакции. Пользователи сервиса могут просмотреть, кто отреагировал на сообщения. Мессенджер покажет, кто поставил реакцию, какую именно и в какое время. Это удобно, например, когда отправляете важное сообщение в групповой чат и просите других участников подтвердить, что они увидели информацию.
  • Звонки 1:1 на Android и iOS. В мобильной версии Мессенджера добавилась поддержка исходящих звонков с использованием Телемоста. Переписываться и созваниваться с коллегами можно в рамках одного приложения.
  • Увеличенный лимит на запись экрана. В приложении Мессенджера для ПК появилась возможность записывать созвоны до 12 часов. Раньше действовало ограничение — 30 минут. После звонка запись сразу сохраняется на компьютер.

Слой с праздниками в Календаре

В сервисе появились отметки о государственных выходных днях. Это поможет не ошибиться с датой при планировании встреч и не переносить их из-за праздников. Выбрать страну, праздники которой будут отображаться, можно в настройках Календаря.

Экспорт страниц в Вики

Добавили возможность экспорта вики-страниц в форматах PDF и HTML и выгрузки прикреплённых файлов через «Скачать» → «Прикреплённые файлы». Это полезно, если необходимо распечатать инструкции для сотрудников, у которых временно не будет доступа к Вики, или отправить информацию внешнему контакту.

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