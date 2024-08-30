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Published Сегодня, 09:47

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В шоу споет новосибирец

Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»

30 августа 2024, 09:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В шоу споет новосибирец
Новосибирский школьник прошел первый этап музыкального конкурса шоу «Ты-Супер», сообщила администрация района, где живет мальчик.

Ринат Тулеуов родом из Карасука. Ему 14 лет и проживает он в приемной семье. Школьник занимается музыкой, сольно поет в музыкальной школе. С детства он участвует в различных вокальных конкурсах, в части из них побеждает.

Юноша решил попробовать себя в телевизионном шоу «Ты-Супер». В этом проекте участвуют дети, которые являются сиротами или под опекой.

Певец прошел первый этап отборочного тура. Теперь ему предстоит спеть во втором. Его поддерживает родная область, а также семья и близкие.

Фото: Администрация Карасукского района

В музыкальном шоу «Голос. Дети» тоже споют школьники из Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Шоу#Музыка#Певец
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