Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Ринат Тулеуов родом из Карасука. Ему 14 лет и проживает он в приемной семье. Школьник занимается музыкой, сольно поет в музыкальной школе. С детства он участвует в различных вокальных конкурсах, в части из них побеждает.
Юноша решил попробовать себя в телевизионном шоу «Ты-Супер». В этом проекте участвуют дети, которые являются сиротами или под опекой.
Певец прошел первый этап отборочного тура. Теперь ему предстоит спеть во втором. Его поддерживает родная область, а также семья и близкие.