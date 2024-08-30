Забил и задушил: сына отправили в колонию за расправой над матерью

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Все произошло в январе текущего года в Железнодорожном районе города. Мужчина пил с матерью алкоголь. Между ними случилась ссора и сын набросился на родительницу с кулаками.
Он ударил ее не менее 30 раз по всему телу. Чтобы добить женщину, ее задушил. Преступника задержали и арестовали.
Суд вынес ему приговор за убийство: 9 лет и 6 месяцев колонии. Четыре месяца ему «скостили» за пребывание в СИЗО. Имя душегуба— Александр Лаврентьев. Он еще может обжаловать приговор.
Военный погиб на глазах у двух девушек, которые в него влюблены. Он неудачно упал с дерева.