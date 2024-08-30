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Сын убил мать

Забил и задушил: сына отправили в колонию за расправой над матерью

30 августа 2024, 07:15
Фото: 1MI
Сын убил мать

Сына отправили в тюрьму за жестокое убийство матери в Новосибирске

Мужчина расправился над матерью в Новосибирске: его отправили в колонию, сообщили в судебном департаменте.

Все произошло в январе текущего года в Железнодорожном районе города. Мужчина пил с матерью алкоголь. Между ними случилась ссора и сын набросился на родительницу с кулаками.

Он ударил ее не менее 30 раз по всему телу. Чтобы добить женщину, ее задушил. Преступника задержали и арестовали.

Суд вынес ему приговор за убийство: 9 лет и 6 месяцев колонии. Четыре месяца ему «скостили» за пребывание в СИЗО. Имя душегуба— Александр Лаврентьев. Он еще может обжаловать приговор.

Военный погиб на глазах у двух девушек, которые в него влюблены. Он неудачно упал с дерева.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Приговор
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