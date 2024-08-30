Женщина на внедорожнике на полном ходу сбила парня — момент ДТП попал на видео

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
29 августа около 15 часов 52-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser на перекрестке улиц Кирова и Лобова сбила 20-летнего парня. Пешеход шел по «зебре» на «зеленый».
По первоначальным выводам, водитель выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу. Подробностей о его состоянии в ГАИ не сообщили.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах внедорожник буквально пролетает перекресток на большой скорости, врезаясь в пешехода.
С 1 сентября в Новосибирске начинают действовать новые штрафы, они касаются скоростного режима. Также изменятся правила работы для таксистов. Аналитики предсказывают рост цен на поездки. На сколько «взлетят» цены — покажет время. При этом наверняка стоит быть готовым к традиционному повышению тарифов в День знаний, 2 сентября (оно же 1-е).