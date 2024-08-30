atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Момент наезда внедорожника на жителя Новосибирска попал на видео

Женщина на внедорожнике на полном ходу сбила парня — момент ДТП попал на видео

30 августа 2024, 06:13
Фото: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску

Момент наезда внедорожника на жителя Новосибирска попал на видео

Автомобиль выехал на перекресток на «красный», предварительную версию озвучили в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску.

29 августа около 15 часов 52-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser на перекрестке улиц Кирова и Лобова сбила 20-летнего парня. Пешеход шел по «зебре» на «зеленый».

По первоначальным выводам, водитель выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу. Подробностей о его состоянии в ГАИ не сообщили.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах внедорожник буквально пролетает перекресток на большой скорости, врезаясь в пешехода.

Видео: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску

С 1 сентября в Новосибирске начинают действовать новые штрафы, они касаются скоростного режима. Также изменятся правила работы для таксистов. Аналитики предсказывают рост цен на поездки. На сколько «взлетят» цены — покажет время. При этом наверняка стоит быть готовым к традиционному повышению тарифов в День знаний, 2 сентября (оно же 1-е).

Читайте также:
Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелятьМигрант попросил показать сибирячку грудь: резонанс дошел до главы СК БастрыкинаПесню скандального певца Шуры включили в школьные учебники
#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Вчера, 07:15
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
Сегодня, 01:29
Милые фото спасенных приипожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Вчера, 10:16
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь
Вчера, 10:11
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Вчера, 07:13