Женщина на внедорожнике на полном ходу сбила парня — момент ДТП попал на видео

С 1 сентября в Новосибирске начинают действовать новые штрафы, они касаются скоростного режима. Также изменятся правила работы для таксистов. Аналитики предсказывают рост цен на поездки. На сколько «взлетят» цены — покажет время. При этом наверняка стоит быть готовым к традиционному повышению тарифов в День знаний, 2 сентября (оно же 1-е).