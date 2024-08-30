Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Ранее на территории провели работы по озеленению, теперь им предстоит выбрать официальные названия.
Сквер расположен на улице Серебренниковской в центре Новосибирска между домами №5 и 9, его предлагают назвать «Сквер имени Екатерины Филимоновой».
Еще один объект — набережная на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Место очень популярно у местных жителей, здесь даже есть причал для речного трамвая.
Проект благоустройства стал победителем в голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его выбрали почти 64 тысячи раз. Территорию обещают благоустроить в 2025 году на федеральные и региональные деньги.
Набережную могут назвать: «Набережная на Чемском», «Чемской берег», «Набережная имени Саввы Кожевникова».