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Published Сегодня, 05:35

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Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной

Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной

30 августа 2024, 05:35
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирцы могут поучаствовать в опросе, варианты принимают по 11 сентября, рассказали в пресс-центре мэрии города.

Ранее на территории провели работы по озеленению, теперь им предстоит выбрать официальные названия.

Сквер расположен на улице Серебренниковской в центре Новосибирска между домами №5 и 9, его предлагают назвать «Сквер имени Екатерины Филимоновой».

Еще один объект — набережная на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Место очень популярно у местных жителей, здесь даже есть причал для речного трамвая.

Проект благоустройства стал победителем в голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его выбрали почти 64 тысячи раз. Территорию обещают благоустроить в 2025 году на федеральные и региональные деньги.

Набережную могут назвать: «Набережная на Чемском», «Чемской берег», «Набережная имени Саввы Кожевникова».

Голоса принимают на Госуслугах.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Набережная#Сквер
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