100 тысяч рублей выиграла жительница Новосибирска в программе «Пятеро на одного»

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Жительница Новосибирска смогла сорвать джек-пот программы «Пятеро на одного». 26-летняя участница смогла задать вопрос, на который звезды не назвали правильный ответ.
«В Южной Корее проводятся соревнования, во время которых ничего не нужно делать. Как определяют победителя?», — спросила Алина Кузина.
Пять известных людей, которые пытались придумать ответ, не смогли этого сделать. Ведущий Алексей Вершинин раскрыл секрет. Оказалось, что победителя определяют по пульсу. У кого он спокойнее, тот и получает приз. Благодаря этому вопросу жительница Новосибирска смогла получить 100 тысяч рублей. Женщина рассказала, что кроме каверзных вопросов, любит танцы и путешествия.
Ранее стало известно, что новосибирские подростки-кулинары привезли на шоу «Кондитер.Дети» мозги и сердце.