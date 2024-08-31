100 тысяч рублей выиграла жительница Новосибирска в программе «Пятеро на одного»

Пять известных людей, которые пытались придумать ответ, не смогли этого сделать. Ведущий Алексей Вершинин раскрыл секрет. Оказалось, что победителя определяют по пульсу. У кого он спокойнее, тот и получает приз. Благодаря этому вопросу жительница Новосибирска смогла получить 100 тысяч рублей. Женщина рассказала, что кроме каверзных вопросов, любит танцы и путешествия.