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Published Сегодня, 08:24

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Жительница Новосибирска выиграла 100 тысяч

100 тысяч рублей выиграла жительница Новосибирска в программе «Пятеро на одного»

31 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска выиграла 100 тысяч
Женщина задала вопрос, на который никто из участников программы не смог ответить, эфир шоу состоялся в субботу утром.

Жительница Новосибирска смогла сорвать джек-пот программы «Пятеро на одного». 26-летняя участница смогла задать вопрос, на который звезды не назвали правильный ответ.

«В Южной Корее проводятся соревнования, во время которых ничего не нужно делать. Как определяют победителя?», — спросила Алина Кузина.

Пять известных людей, которые пытались придумать ответ, не смогли этого сделать. Ведущий Алексей Вершинин раскрыл секрет. Оказалось, что победителя определяют по пульсу. У кого он спокойнее, тот и получает приз. Благодаря этому вопросу жительница Новосибирска смогла получить 100 тысяч рублей. Женщина рассказала, что кроме каверзных вопросов, любит танцы и путешествия.

Ранее стало известно, что новосибирские подростки-кулинары привезли на шоу «Кондитер.Дети» мозги и сердце.

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