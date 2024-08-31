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Пес стал частью команды

Альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая

31 августа 2024, 05:23
Фото: Новосибирская региональная федерация альпинизма
Пес стал частью команды

Новосибирские альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая

Животное стало настоящей частью команды, поэтому кража пса стала настоящей трагедией, сообщили в Новосибирской региональной федерации альпинизма.

Альпинисты из региональной новосибирской федерации просят помощи. С территории базы, где живут инструкторы, украли собаку. Верный пес Чиндай (Чин) вместе с хозяином ходил в горы и радовал гостей лагеря. Накануне стало известно, что животное было украдено.

«На базе Горный центр Актру жил несколько дней некий Роман. Этот человек без документов, с эго слов переселенец из одной из стран СНГ. Он решил, что наш друг Чин подходит ему больше, чем нам. Ночью украл его и спустился в Курай», — сообщили в региональной федерации альпинизма.

Сначала хозяин попытался найти пса самостоятельно. Удалось выяснить, что путешественника «с липкими руками» вместе с Чином до Горно-Алтайска подвозили на автомобиле. Водитель рассказал, что мужчина с собакой собирался посетить Новосибирск и Омск. Конечной точкой должен стать Санкт-Петербург. Сейчас хозяин собаки готовит заявление в полицию. Всех, кто мог видеть собаку с путешественником Романом (может быть на велосипеде), просят сообщать об этом представителям федерации альпинизма.

Отметим, что сотрудники МЧС Новосибирской области помогают животным. Ранее они показали фотографии с собаками и кошками, спасенными из горящего дома.

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