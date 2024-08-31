Альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая

Сначала хозяин попытался найти пса самостоятельно. Удалось выяснить, что путешественника «с липкими руками» вместе с Чином до Горно-Алтайска подвозили на автомобиле. Водитель рассказал, что мужчина с собакой собирался посетить Новосибирск и Омск. Конечной точкой должен стать Санкт-Петербург. Сейчас хозяин собаки готовит заявление в полицию. Всех, кто мог видеть собаку с путешественником Романом (может быть на велосипеде), просят сообщать об этом представителям федерации альпинизма.