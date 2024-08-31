Альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Альпинисты из региональной новосибирской федерации просят помощи. С территории базы, где живут инструкторы, украли собаку. Верный пес Чиндай (Чин) вместе с хозяином ходил в горы и радовал гостей лагеря. Накануне стало известно, что животное было украдено.
«На базе Горный центр Актру жил несколько дней некий Роман. Этот человек без документов, с эго слов переселенец из одной из стран СНГ. Он решил, что наш друг Чин подходит ему больше, чем нам. Ночью украл его и спустился в Курай», — сообщили в региональной федерации альпинизма.
Сначала хозяин попытался найти пса самостоятельно. Удалось выяснить, что путешественника «с липкими руками» вместе с Чином до Горно-Алтайска подвозили на автомобиле. Водитель рассказал, что мужчина с собакой собирался посетить Новосибирск и Омск. Конечной точкой должен стать Санкт-Петербург. Сейчас хозяин собаки готовит заявление в полицию. Всех, кто мог видеть собаку с путешественником Романом (может быть на велосипеде), просят сообщать об этом представителям федерации альпинизма.
Отметим, что сотрудники МЧС Новосибирской области помогают животным. Ранее они показали фотографии с собаками и кошками, спасенными из горящего дома.