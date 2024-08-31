Человеческие мозги и сердце привезли юные кулинары на шоу «Кондитер. Дети»

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Продолжается новый сезон популярной ТВ-программы «Кондитер.Дети». Ренат Акзамов вместе с помощниками выбирают лучших в кулинарном искусстве. Участниками могут стать дети и подростки в возрасте от девяти лет. Среди претендентов на главный приз, размер которого составляет миллион рублей, ребята из Новосибирской области.
Девушке 16 лет. Для членов жюри она приготовила торт из темперированного шоколада с сиропом и кокосовым кремом. Украшением стала фигура в виде человеческого мозга.
17-летний юноша привез в Москву торт из карамелизированного медовика. Членам жюри молодой человек расскажет, почему его изделие выполнено в форме человеческого сердца.
Эфир шоу «Кондитер.Дети» с участием ребят покажут на телеканале «Пятница» 31 августа в 9.00 по московскому времени. Ранее стало известно, талантливые певцы из Новосибирской области примут участие в шоу «Голос.Дети».