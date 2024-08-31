Человеческие мозги и сердце привезли юные кулинары на шоу «Кондитер. Дети»

Продолжается новый сезон популярной ТВ-программы «Кондитер.Дети». Ренат Акзамов вместе с помощниками выбирают лучших в кулинарном искусстве. Участниками могут стать дети и подростки в возрасте от девяти лет. Среди претендентов на главный приз, размер которого составляет миллион рублей, ребята из Новосибирской области.