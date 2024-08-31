atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Ренат Акзамов

Человеческие мозги и сердце привезли юные кулинары на шоу «Кондитер. Дети»

31 августа 2024, 06:27
Фото: Телеканал «Пятница»
Ренат Акзамов

Мозги и сердце привезли на шоу «Кондитер.Дети» участники из Новосибирска

В новом сезоне популярного шоу будут принимать участие дети со всей страны. Новосибирские кулинары не стали исключением, сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

Продолжается новый сезон популярной ТВ-программы «Кондитер.Дети». Ренат Акзамов вместе с помощниками выбирают лучших в кулинарном искусстве. Участниками могут стать дети и подростки в возрасте от девяти лет. Среди претендентов на главный приз, размер которого составляет миллион рублей, ребята из Новосибирской области.

Софья Клыпина из Новосибирска

Девушке 16 лет. Для членов жюри она приготовила торт из темперированного шоколада с сиропом и кокосовым кремом. Украшением стала фигура в виде человеческого мозга.

Фото: Телеканал «Пятница»

Владимир Гудым из села Верх-Тула Новосибирской области

17-летний юноша привез в Москву торт из карамелизированного медовика. Членам жюри молодой человек расскажет, почему его изделие выполнено в форме человеческого сердца.

Фото: Телеканал «Пятница»

Эфир шоу «Кондитер.Дети» с участием ребят покажут на телеканале «Пятница» 31 августа в 9.00 по московскому времени. Ранее стало известно, талантливые певцы из Новосибирской области примут участие в шоу «Голос.Дети».

Какие выплаты могут получить родители на подготовку детей к школе в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Тортом с начинкой из крем-чиза удивила девочка из Новосибирска на шоу «Кондитер»Знаменитый фонтан «Мишка» в Новосибирске атаковали «форсуночные» ворыВ домогательстве к детям обвинили бывшего полицейского из Новосибирска
#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Дети#Победа#Пятница#Кондитер
Подпишитесь
Альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая
Сегодня, 05:23
Знаменитый фонтан «Мишка» в Новосибирске атаковали «форсуночные» воры
Сегодня, 04:06
Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»
Вчера, 09:47
Начало сезона охоты на уток — сколько птиц подстрелят в Новосибирской области
Вчера, 09:06
Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной
Вчера, 05:35