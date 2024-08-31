Волна похолодания принесет в регион снег и заморозки

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Жителей Новосибирской области предупреждают о резком похолодании. Уже 1 и 2 сентября в регион придет волна арктического воздуха. В пониженных формах рельефа возможно понижение температуры до — 2.
В первую неделю сентября на территории области будет дождливо и холодно. Днем синоптики обещают до +18. Не исключено усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.
Отметим, что ранее специалисты рассказали. почему в Новосибирской области летом можно было увидеть смерчи.