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Заморозки в Новосибирской области

Волна похолодания принесет в регион снег и заморозки

31 августа 2024, 10:00
Фото: 1MI
Заморозки в Новосибирской области

Волна похолодания принесет в Новосибирскую область снег и заморозки

В последний день лета синоптики предупредили о резком похолодании в первые дни осени.

Жителей Новосибирской области предупреждают о резком похолодании. Уже 1 и 2 сентября в регион придет волна арктического воздуха. В пониженных формах рельефа возможно понижение температуры до — 2.

В первую неделю сентября на территории области будет дождливо и холодно. Днем синоптики обещают до +18. Не исключено усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Отметим, что ранее специалисты рассказали. почему в Новосибирской области летом можно было увидеть смерчи.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Погода#Заморозки#Снег#Сентябрь
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