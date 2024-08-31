Знаменитый фонтан «Мишка» в Новосибирске атаковали «форсуночные» воры

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
На фонтан «Мишка», который расположен в Первомайском сквере, начали нападать вандалы. Хулиганы разворачивают струи, после чего вода начинает заливать близлежащую территорию. Об этом «МК Новосибирск» рассказали в мэрии города.
«Стыдоба. Никто не хочет знать правду. На самом деле, бессовестные искатели приключений где-то раз в неделю ломают форсунки. Надеюсь, искателей приключений рано или поздно поймают», — отметил работник администрации.
Жителей и гостей города еще раз просят уважительно относиться к общему имуществу. Родителям следует еще раз объяснить детям и подросткам, почему нельзя ломать и портить городские объекты.
Напомним, что фонтан «Мишка» был открыт после реконструкции летом 2024 года.