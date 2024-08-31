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Знаменитый фонтан «Мишка» в Новосибирске атаковали «форсуночные» воры

Знаменитый фонтан «Мишка» в Новосибирске атаковали «форсуночные» воры

31 августа 2024, 04:06
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Объект атаковали вандалы, которых пока не могут ни установить, ни поймать, об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

На фонтан «Мишка», который расположен в Первомайском сквере, начали нападать вандалы. Хулиганы разворачивают струи, после чего вода начинает заливать близлежащую территорию. Об этом «МК Новосибирск» рассказали в мэрии города.

«Стыдоба. Никто не хочет знать правду. На самом деле, бессовестные искатели приключений где-то раз в неделю ломают форсунки. Надеюсь, искателей приключений рано или поздно поймают», — отметил работник администрации.

Жителей и гостей города еще раз просят уважительно относиться к общему имуществу. Родителям следует еще раз объяснить детям и подросткам, почему нельзя ломать и портить городские объекты.

Напомним, что фонтан «Мишка» был открыт после реконструкции летом 2024 года.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Дети#Полиция#Фонтан#Вандалы
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