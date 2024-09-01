Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Все произошло 31 августа в Ордынском районе. По трассе ехал 22-летний мужчина на мотоцикле.
В один момент он решил обогнать машину, но врезался в попутный автомобиль, водитель которого решил поворачивать налево.
Трагедии избежать не удалось. Мотоциклист погиб от полученных травм. В обстоятельствах сейчас разбираются правоохранители.
Другой молодой новосибирец тоже разбился в жутком ДТП. Ему было 24 года.