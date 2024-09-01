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Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Человек погиб

Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском

1 сентября 2024, 02:46
Фото: ГАИ
Человек погиб
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП, где разбился мотоциклист, рассказали в ГАИ.

Все произошло 31 августа в Ордынском районе. По трассе ехал 22-летний мужчина на мотоцикле.

В один момент он решил обогнать машину, но врезался в попутный автомобиль, водитель которого решил поворачивать налево.

Трагедии избежать не удалось. Мотоциклист погиб от полученных травм. В обстоятельствах сейчас разбираются правоохранители.

Другой молодой новосибирец тоже разбился в жутком ДТП. Ему было 24 года.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#Мотоцикл#Гибель#18+
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