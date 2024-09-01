Слиток золота осужденной мошенницы выставили на торги в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
На торгах продают слиток золота. Он весит 250 кг и 999 пробы. Слиток принадлежал должнице. Сибирячка отбывает срок в колонии. Ее посадили на 15 лет за мошенничество. Приговор огласили в 2019 году по факту более 50 эпизодов по данной статье.
Женщина за деньги предлагала новосибирца БАДы, которые якобы могли вылечить от зависимостей, излечить организм и похудеть. Ущерб был нанесен в размере 90 млн рублей.
Первая цена лота — 1,4 млн рублей. Торги проведут в октябре. Напомним, 100 тысяч рублей выиграла женщина из Новосибирска в программе «Пятеро на одного»