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Золото продают на торгах

Слиток золота осужденной мошенницы выставили на торги в Новосибирске

1 сентября 2024, 11:16
Фото: 1MI
Золото продают на торгах
Золотой слиток, который принадлежал осужденной женщине, выставлен на торги в Новосибирской области, говорится на сайте «ГИС Торги».

На торгах продают слиток золота. Он весит 250 кг и 999 пробы. Слиток принадлежал должнице. Сибирячка отбывает срок в колонии. Ее посадили на 15 лет за мошенничество. Приговор огласили в 2019 году по факту более 50 эпизодов по данной статье.

Женщина за деньги предлагала новосибирца БАДы, которые якобы могли вылечить от зависимостей, излечить организм и похудеть. Ущерб был нанесен в размере 90 млн рублей.

Первая цена лота — 1,4 млн рублей. Торги проведут в октябре. Напомним, 100 тысяч рублей выиграла женщина из Новосибирска в программе «Пятеро на одного»

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Преступление#Мошенничество#Торги#Ущерб#Золото#Товары
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