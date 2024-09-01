Слиток золота осужденной мошенницы выставили на торги в Новосибирске

На торгах продают слиток золота. Он весит 250 кг и 999 пробы. Слиток принадлежал должнице. Сибирячка отбывает срок в колонии. Ее посадили на 15 лет за мошенничество. Приговор огласили в 2019 году по факту более 50 эпизодов по данной статье.