Стало известно, кто станет капитаном ХК «Сибирь» на сезон 2024/2025

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Скоро начнется игровой сезон 2024/2025. «Сибирь» продолжает готовиться к предстоящим матчам.
Назначен и новый капитан команды. Им стал Сергей Широков. Ему 38 лет, имеет множество наград и побед в сфере спорта.
Контракт с клубом подписан ровно на год. В числе ассистентов будут Никита Коротков, Тэйлор Бек, Георгий Белоусов и Валентин Пьянов.
Ранее клуб принял решение уволить досрочно главного тренера Алексея Медведева. Дело в том, что команда в предыдущем сезоне показала плохие результаты.