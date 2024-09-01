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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Кто стал капитаном команды

Стало известно, кто станет капитаном ХК «Сибирь» на сезон 2024/2025

1 сентября 2024, 05:39
Фото: atas.info
Кто стал капитаном команды
Названо имя нового капитана хоккейного клуба «Сибирь» в Новосибирске, сообщили в ХК.

Скоро начнется игровой сезон 2024/2025. «Сибирь» продолжает готовиться к предстоящим матчам.

Назначен и новый капитан команды. Им стал Сергей Широков. Ему 38 лет, имеет множество наград и побед в сфере спорта.

Контракт с клубом подписан ровно на год. В числе ассистентов будут Никита Коротков, Тэйлор Бек, Георгий Белоусов и Валентин Пьянов.

Ранее клуб принял решение уволить досрочно главного тренера Алексея Медведева. Дело в том, что команда в предыдущем сезоне показала плохие результаты.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Назначение#Хоккей#Хк сибирь
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