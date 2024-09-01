Второй за день мотоциклист разбился под Новосибирском

Posted 1 сентября 2024, 04:47
Published 1 сентября 2024, 04:47
Modified 1 сентября 2024, 05:49
Updated 1 сентября 2024, 05:49
Все произошло в Бердске 31 августа. Водитель автомобиля Mazda Demio должен был уступить дорогу мотоциклисту, но делать этого не стал.
При повороте налево, в его машину врезался мотоциклист. Это был 41-летний байкер. Ему пытались помочь врачи, но мужчина скончался в реанимации.
За один день это было второе ДТП с погибшим мотоциклистом. Первым погибшим был 22-летний молодой человек.