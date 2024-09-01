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Posted 1 сентября 2024, 04:47

Published 1 сентября 2024, 04:47

Modified 1 сентября 2024, 05:49

Updated 1 сентября 2024, 05:49

Мужчина погиб

Второй за день мотоциклист разбился под Новосибирском

1 сентября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина погиб
В Новосибирской области случилось очередное ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщается в соцсетях.

Все произошло в Бердске 31 августа. Водитель автомобиля Mazda Demio должен был уступить дорогу мотоциклисту, но делать этого не стал.

При повороте налево, в его машину врезался мотоциклист. Это был 41-летний байкер. Ему пытались помочь врачи, но мужчина скончался в реанимации.

За один день это было второе ДТП с погибшим мотоциклистом. Первым погибшим был 22-летний молодой человек.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Бердск#18+#Смертельное ДТП
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