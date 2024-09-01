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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Пострадавших нет

Яхта врезалась в ЛЭП и целый город под Новосибирском остался без света

1 сентября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Пострадавших нет
Город остался без электричества из-за аварии с яхтой, сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.

Инцидент случился 31 августа в Бердске Новосибирской области. Яхта врезалась в опору ЛЭП, катаясь по заливу. Как итог, город остался без света.

Пострадавших в этом происшествии не было. Авария произошла из-за технической проблемы, а сам экипаж был достаточно опытен.

Электричество восстановили. Следственный комитет не оставил происшествие без внимания. Проводится проверка.

В Бердске был еще один инцидент, связанный с ЛЭП: тягач снес опору и город остался без света, причем не один.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Электричество#Свет
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