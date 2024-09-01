Яхта врезалась в ЛЭП и целый город под Новосибирском остался без света

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Инцидент случился 31 августа в Бердске Новосибирской области. Яхта врезалась в опору ЛЭП, катаясь по заливу. Как итог, город остался без света.
Пострадавших в этом происшествии не было. Авария произошла из-за технической проблемы, а сам экипаж был достаточно опытен.
Электричество восстановили. Следственный комитет не оставил происшествие без внимания. Проводится проверка.
В Бердске был еще один инцидент, связанный с ЛЭП: тягач снес опору и город остался без света, причем не один.