Бывший зек расправился с матерью в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Все случилось в феврале текущего года в одном из районов города. 43-летний мужчина был выпивший. Он поругался со своей матерью, которой 66 лет.
В порыве ярости он начал бить пожилую женщину. Мужчина нанес ей около 30 ударов по голове, а затем задушил родительницу.
За убийство его задержали, арестовали, а теперь и вынесли приговор. Душегуб просидит в тюрьме 10 лет. Решение еще можно обжаловать. Примечательно, но это не единственная судимость новосибирца.
Похожий случай произошел в январе: сын расправился со своей матерью, избив ее и задушив. Виновнику дали 9 лет колонии.