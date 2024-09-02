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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Женщина погибла

Бывший зек расправился с матерью в Новосибирске

2 сентября 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Женщина погибла
В Новосибирске вынесли приговор сыну за убийство матери, сообщили в прокуратуре.

Все случилось в феврале текущего года в одном из районов города. 43-летний мужчина был выпивший. Он поругался со своей матерью, которой 66 лет.

В порыве ярости он начал бить пожилую женщину. Мужчина нанес ей около 30 ударов по голове, а затем задушил родительницу.

За убийство его задержали, арестовали, а теперь и вынесли приговор. Душегуб просидит в тюрьме 10 лет. Решение еще можно обжаловать. Примечательно, но это не единственная судимость новосибирца.

Похожий случай произошел в январе: сын расправился со своей матерью, избив ее и задушив. Виновнику дали 9 лет колонии.

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