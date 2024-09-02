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Чистая вода и белый песок: что удивило путешественников на казахском озере Бухтарма

Чистая вода и белый песок: что удивило путешественников на казахском озере Бухтарма

2 сентября 2024, 11:10
Фото: Михаил Мусохранов
Отдыхающие удивились чистой воде, белому песку и красоте Бухтарминского водохранилища

Нынешним летом вариантов пляжного отдыха у россиян было не так много: путевки в традиционные Турцию, Таиланд и Египет шокировали ценами, в Крым было трудно доехать, а курорты Краснодарского края оказались переполненными отпускниками. Семья новосибирцев в конце августа практически спонтанно съездили на Бухтарминское водохранилище, или, как принято говорить, озеро Бухтарма. О своих впечатлениях Atas.Info поведала жительница столицы Сибири Мария Чернова.

Что такое Бухтарма?

На самом деле, Бухтарма — это вовсе не озеро, а искусственный водоем недалеко от Усть-Каменогорска, образованный правым притоком Иртыша. Приток носит название Бухтарма, и на нем стоит ГЭС. По сути, это то же самое, что новосибирское Обское море, но различий между ними, как рассказала Мария, масса. Это хотя бы то, что Бухтарма примерно в пять раз больше по площади, чем Обское водохранилище.

Бухтарминское озеро — самое большое водохранилище в Казахстане.Бухтарминское озеро — самое большое водохранилище в Казахстане.
Бухтарминское озеро — самое большое водохранилище в Казахстане.
Фото: Михаил Мусохранов

Как добраться

«Сначала мы хотели ехать на машине, но потом подвернулись хорошие скидки на S7. Билет туда и обратно до Усть-Каменогорска по льготному базовому тарифу обошелся в 11 750 рублей. Сейчас бы мы улетели только за 16 150 рублей с человека», — рассказала сибирячка.
Полет из Новосибирска до Усть-Каменогорска занимает не более часа.Полет из Новосибирска до Усть-Каменогорска занимает не более часа.
Полет из Новосибирска до Усть-Каменогорска занимает не более часа.
Фото: Мария Чернова

Путь по воздуху занял около часа, потом быстрый пограничный контроль. Кстати, в Казахстан можно ездить по обычному внутрироссийскому паспорту.

До Бухтарминского водохранилища можно добраться на поезде, но он ходит лишь три раза в неделю.

«Мы еще в Новосибирске забронировали микроавтобус, — продолжает Мария. — Дорога заняла примерно два часа и стоила чуть больше 4 500 рублей. Перед аэропортом очень много такси, и вас с радостью довезут прямо до порога базы примерно за 4 000 тенге за человека — это примерно 750 рублей. Кстати, самолет из Новосибирска прилетает в шесть утра, в это время ни обменники, ни магазины еще не работают. Рубли нам поменял таксист, и свозил чуть ли не в единственный круглосуточный магазин за едой».

Интересно, что магазины в Усть-Каменогорске работают, как в СССР — с 9 до 18, и с часовым обеденным перерывом.

Отыскать круглосуточный магазин в Казахстане практически невозможно.Отыскать круглосуточный магазин в Казахстане практически невозможно.
Отыскать круглосуточный магазин в Казахстане практически невозможно.
Фото: Мария Чернова

Курс тенге

В начале сентября по официальному курсу 1000 тенге стоили 190 рублей.

«Хочу предупредить путешественников: везите с собой наличные рубли! Я понадеялась на мультивалютную карту Т-банка, но не смогла ей воспользоваться. То есть, рубли в тенге в личном кабинете обратить можно, но не в одном магазине она просто не сработает», — предупредила жительница Новосибирска.

Удобнее всего стоимость товара в тенге делить на пять — погрешность выходит совсем небольшая, а считать — легко.

Жилье у Бухтармы

«Мы забронировали деревянный четырехкомнатный дом на базе с инфернальным названием „Зазеркалье“. В нем было 10 мест, и он практически ничем не отличался от домов в Горном Алтае. В сутки он стоил 42 000 тенге, то есть примерно 8 000 рублей. В доме два санузла, кухня, где можно готовить. До озера было рукой подать. А вот до поселка было далековато», — вспоминает Мария.
Такими домиками усыпано все побережье Бухтарминского водохранилища.Такими домиками усыпано все побережье Бухтарминского водохранилища.
Такими домиками усыпано все побережье Бухтарминского водохранилища.
Фото: Мария Чернова

На самом деле, как и на Алтае, на Бухтарминском водохранилище можно найти и совсем дешевое жилье, и практически элитное.

Озеро

По словам Марии, вода в озере просто нереально чистая. Дно — белейший крупный песок. По ощущениям сибирячки, отдых на Бухтарминском водохранилище ничем не уступает отдыху на черноморском курорте. Вода, правда, была холодноватой, но зато в ней нет ни малейших признаков цветения.

Рассвет на Бухтарминском водохранилище.
Видео: Михаил Мусохранов

Все время отдыха сибирячки было очень жарко, она умудрилась даже обгореть на солнце, но в один из дней шел дождь.

Развлечения

Развлечения на Бухтарминском водохранилище ничем не отличаются от той же Анапы. Катание на катере или на плюшке, теплоходные прогулки, катамараны, сап и велосипед. В озере водится хариус, поэтому тут и там можно встретить рыбаков. Если купаться надоело, можно совершить пешую прогулку по окрестностям: озеро окружено холмами, на которые достаточно легко взобраться.

Часовая прогулка на четырехместном катере обойдется в 7 000 тенге за всех отдыхающих. Покататься на теплоходе — от 3 000 тенге с человека, но весь корабль можно зафрахтовать за 40 000 тенге в час.

По Бухтарме можно прокатиться на теплоходе, арендовав его полностью…По Бухтарме можно прокатиться на теплоходе, арендовав его полностью…
По Бухтарме можно прокатиться на теплоходе, арендовав его полностью…
Фото: Михаил Мусохранов
…или на быстроходном катере.
Видео: Михаил Мусохранов

Магазины

«Продукты в магазинах там те же, что и в Новосибирске, и примерно половина — российского производства. Из экзотики — чипсы Lays со вкусом бешбармака. Дети были рады санкционным ныне шоколадкам Kit Kat и Кока-коле, и запрещенному в России энергетику Monster», — рассказала Мария.
Новосибирцев поразили чипсы со вкусом бешбармака.Новосибирцев поразили чипсы со вкусом бешбармака.
Новосибирцев поразили чипсы со вкусом бешбармака.
Фото: Мария Чернова

Из-за недостатка времени путешественнице не удалось попробовать настоящий бешбармак, конскую колбасу или кумыс.

«Конечно, четырех дней абсолютно не хватило. Хотелось бы и позагорать побольше, и покупаться, и погулять по горочкам. Думаю, вояж в Казахстан нужно повторить — я тут ощутила настоящий морской вайб, а дорога из Новосибирска достаточно быстрая и легкая», — рассказала Atas Info путешественница.
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#Юрий Фомиченко#Видео#Казахстан#Путешествия#Горы#КЦ#Бухтарма
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