Чистая вода и белый песок: что удивило путешественников на казахском озере Бухтарма

На самом деле, Бухтарма — это вовсе не озеро, а искусственный водоем недалеко от Усть-Каменогорска, образованный правым притоком Иртыша. Приток носит название Бухтарма, и на нем стоит ГЭС. По сути, это то же самое, что новосибирское Обское море, но различий между ними, как рассказала Мария, масса. Это хотя бы то, что Бухтарма примерно в пять раз больше по площади, чем Обское водохранилище.