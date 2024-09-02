Эксперт рассказал о способах сделать вкуснее еду в самолете

Путешественник длительное время дотошно сравнивал свои ощущения от питания на самолетах разных авиакомпаний. Фарли пришел к выводу, что наиболее приятное послевкусие после обеда в самолетах индийских авиакомпаний, или тех, где в меню есть блюда индийской кухни.