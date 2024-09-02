Эксперт рассказал о способах сделать вкуснее еду в самолете

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Эксперт по путешествиям из Великобритании Дэвид Фарли посоветовал любителям путешествий на самолете, как попытаться сделать вкусной еду, предоставляемую авиакомпанией во время полета. Известно, что из-за изменения давления и понижения влажности вкусовые ощущения снижаются примерно на треть. Особенно это касается соленой и сладкой еды.
Путешественник длительное время дотошно сравнивал свои ощущения от питания на самолетах разных авиакомпаний. Фарли пришел к выводу, что наиболее приятное послевкусие после обеда в самолетах индийских авиакомпаний, или тех, где в меню есть блюда индийской кухни.
По традиции, там содержится большое количество специй, помогающих «достучаться» до вкусовых сосочков пассажира. Но к сожалению, такая еда встречается редко, так как стратегия авиакомпании — это усредненное меню, которое вряд ли вызовет недовольство у кого-то из пассажиров.
Но даже если у путешественника нет выбора, и он вынужден есть то, что принесла стюардесса, есть несколько простых способов повысить вкусовые ощущения даже на большой высоте.
Эксперт советует обратить внимание на продукты с большим содержанием природного глютамата натрия: это мясо, сыр, грибы, помидоры и рыба. Кроме того, можно усилить ощущения, вставив в уши беруши.
Все это поможет стимулировать вкусовые рецепторы туриста, и сделать его путешествие более приятным.