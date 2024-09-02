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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Эксперт рассказал о способах сделать вкуснее еду в самолете

Эксперт рассказал о способах сделать вкуснее еду в самолете

2 сентября 2024, 13:42
Из-за изменения давления вкусовые ощущения во время полета на самолете притупляются на 30%, заявил специалист по путешествиям из Великобритании.

Эксперт по путешествиям из Великобритании Дэвид Фарли посоветовал любителям путешествий на самолете, как попытаться сделать вкусной еду, предоставляемую авиакомпанией во время полета. Известно, что из-за изменения давления и понижения влажности вкусовые ощущения снижаются примерно на треть. Особенно это касается соленой и сладкой еды.

Путешественник длительное время дотошно сравнивал свои ощущения от питания на самолетах разных авиакомпаний. Фарли пришел к выводу, что наиболее приятное послевкусие после обеда в самолетах индийских авиакомпаний, или тех, где в меню есть блюда индийской кухни.

По традиции, там содержится большое количество специй, помогающих «достучаться» до вкусовых сосочков пассажира. Но к сожалению, такая еда встречается редко, так как стратегия авиакомпании — это усредненное меню, которое вряд ли вызовет недовольство у кого-то из пассажиров.

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Но даже если у путешественника нет выбора, и он вынужден есть то, что принесла стюардесса, есть несколько простых способов повысить вкусовые ощущения даже на большой высоте.

Эксперт советует обратить внимание на продукты с большим содержанием природного глютамата натрия: это мясо, сыр, грибы, помидоры и рыба. Кроме того, можно усилить ощущения, вставив в уши беруши.

Все это поможет стимулировать вкусовые рецепторы туриста, и сделать его путешествие более приятным.

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#Юрий Фомиченко#Путешествия#Турист#Авиакомпании#КЦ#Индийская кухня
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