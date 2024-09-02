Губернатор поздравил жителей региона с началом учебного года и посетил спортшколу

У воспитанников спортивной школы-интерната в Калининском районе Новосибирска — двойной праздник. Они начинают обучение в обновленном после капремонта здании, который был сделан в максимально сжатые сроки — в летний каникулярный период, чтобы не прерывать процесс образования.