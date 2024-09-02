Губернатор поздравил жителей региона с началом учебного года и посетил спортшколу

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В школах Новосибирской области 2 сентября за парты сядут более 372 тысяч учеников, из них почти 39 тысяч — первоклассники, подчеркнул глава региона.
«Пусть новый учебный год будет наполнен интересными открытиями и яркими впечатлениями, а мы продолжим создавать все условия для получения образования по самым высоким стандартам. С Днём знаний!», — поздравил губернатор всех педагогов, школьников и родителей.
У воспитанников спортивной школы-интерната в Калининском районе Новосибирска — двойной праздник. Они начинают обучение в обновленном после капремонта здании, который был сделан в максимально сжатые сроки — в летний каникулярный период, чтобы не прерывать процесс образования.
Губернатору показали учебные кабинеты, жилые комнаты учащихся, кухонные зоны, спортивный зал, столовую, тренажёрный зал, лаборатории по тестированию функционального состояния спортсменов.
«Вы знаете, что из стен вашей школы вышли именитые спортсмены, победители и призёры Олимпийских игр, всероссийских и международных соревнований. Но ваша школа отличается не только хорошей спортивной подготовкой, но и хорошими знаниями учеников. Среди ваших товарищей есть победители олимпиад, отличники, стобалльники, и я очень надеюсь, что вы, получая особенные знания и особенную подготовку, станете дисциплинированными, умелыми, ловкими, быстрыми, хорошими спортсменами, нашими будущими победителями», — пожелал собравшимся Андрей Травников.
Школа-интернат с углублённым изучением предметов спортивного профиля была построена на ул. Богдана Хмельницкого в 1961 году. Здесь учатся юные представители пяти федераций: плавание, хоккей, волейбол, гимнастика, самбо.
За годы работы из стен учреждения вышло много известных спортсменов, в частности: олимпийские чемпионы: Игорь Полянский (1988 г., Сеул, плавание), Евгений Подгорный (1996 г., Атланта, спортивная гимнастика); серебряные призёры Олимпиад: Иван Стретович (2016 г., Рио-де-Жанейро, спортивная гимнастика); Ильяс Куркаев, Валентин Голубев (2021 г., Токио, волейбол); победители и призёры соревнований международного уровня.