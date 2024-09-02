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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном

Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном

2 сентября 2024, 12:39
Фото: 1MI
В этом году заморозки пришли в Новосибирскую область как никогда рано, первые минусовые температуры обещают уже в ночь на 3 сентября. Atas.info узнал у кандидата сельскохозяйственных наук Анатолия Сидоровича, как спасти урожай в условиях ранних заморозков.

Какие растения боятся ранних заморозков

Ранние заморозки способны погубить урожай. В группе риска — помидоры, огурцы, растущие в открытом грунте, виноград.

«Если ежевика попадет под заморозки, те завязи, которые образовались, погибнут. А вот капуста ничего не боится. Ремонтантную малину тоже стоит укрыть — сейчас на ней есть завязи», — говорит Анатолий Сидорович.

Как спасти урожай от ранних заморозков

Агроном советует применять те же способы, которые спасали саженцы от морозов весной. Также он поделился личным опытом.

«Кроме того, как укрыть посадки, можно еще включить автоматический полив. В мае я спас виноград именно так. Лозы у меня стояли хрустальные, все во льду. И этот лёд их спас», — говорит ученый.

Анатолий Сидорович уточнил, что включать полив нужно каждый раз при угрозе заморозков. В теплицах можно поставить обогреватель-«ветерок».

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Причем тут високосный год

В беседе с корреспондентом агроном заметил, что по какой-то причине високосные годы отличаются аномальными метеорологическими условиями.

«Високосные годы всегда отличались экстремальными условиями. Вот и в этом году весной урожай засушило, а всё лето и сейчас заливает», — поделился наблюдениями ученый.

Анатолий Сидорович — опытный практикующий агроном. Последние годы он успешно выращивает 150 сортов винограда под Новосибирском. Мы писали, как ему это удается.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Урожай#Заморозки#Дом и сад
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