Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном

В этом году заморозки пришли в Новосибирскую область как никогда рано, первые минусовые температуры обещают уже в ночь на 3 сентября. Atas.info узнал у кандидата сельскохозяйственных наук Анатолия Сидоровича, как спасти урожай в условиях ранних заморозков.