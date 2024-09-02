Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ранние заморозки способны погубить урожай. В группе риска — помидоры, огурцы, растущие в открытом грунте, виноград.
«Если ежевика попадет под заморозки, те завязи, которые образовались, погибнут. А вот капуста ничего не боится. Ремонтантную малину тоже стоит укрыть — сейчас на ней есть завязи», — говорит Анатолий Сидорович.
Агроном советует применять те же способы, которые спасали саженцы от морозов весной. Также он поделился личным опытом.
«Кроме того, как укрыть посадки, можно еще включить автоматический полив. В мае я спас виноград именно так. Лозы у меня стояли хрустальные, все во льду. И этот лёд их спас», — говорит ученый.
Анатолий Сидорович уточнил, что включать полив нужно каждый раз при угрозе заморозков. В теплицах можно поставить обогреватель-«ветерок».
В беседе с корреспондентом агроном заметил, что по какой-то причине високосные годы отличаются аномальными метеорологическими условиями.
«Високосные годы всегда отличались экстремальными условиями. Вот и в этом году весной урожай засушило, а всё лето и сейчас заливает», — поделился наблюдениями ученый.
Анатолий Сидорович — опытный практикующий агроном. Последние годы он успешно выращивает 150 сортов винограда под Новосибирском. Мы писали, как ему это удается.