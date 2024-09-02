Когда наступит «бабье лето»: синоптики дали неутешительный прогноз

По данным сайта гидрометцентра России, весь сентябрь в Новосибирске температура будет ниже нормы — об этом свидетельствует карта аномалий в регионах. А вот осадки обещают в пределах нормы. Погодные сервисы передают, что первый месяц осени будет очень дождливым.