Когда наступит «бабье лето»: синоптики дали неутешительный прогноз

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По народному календарю многие полагают, что «бабье лето» наступает 14 сентября. Иногда выделяют два бабьих лета: молодое с 28 августа — 11 сентября и зрелое — с 14 сентября до 21 сентября. Однако в 2024 году картина станет совершенно другой.
По данным сайта гидрометцентра России, весь сентябрь в Новосибирске температура будет ниже нормы — об этом свидетельствует карта аномалий в регионах. А вот осадки обещают в пределах нормы. Погодные сервисы передают, что первый месяц осени будет очень дождливым.
Сайт ventusky дает прогноз погоды на 10 дней. Тепло заново вернется в регион лишь на следующей неделе. Тогда столбик термометра покажет +17…+18. Практически все дни первой недели окажутся дождливыми.
«Яндекс. Погода» обещает потепление с 9 сентября. Теплая погода сохранится до 13 числа включительно. В эти дни воздух прогреется до +18. Местами пройдет дождь, но в основном, небо станет облачным. Неделя с 16 по 22 сентября окажется самой холодной, когда будет +5 днем и -1 ночью.
2 сентября в регионе проходят школьные линейки. Этот день стал самым холодным за последнее время: похолодало до +9 утром, а в МЧС предупреждали о ночных заморозках до -2.