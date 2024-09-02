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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Бабьего лета не будет?

Когда наступит «бабье лето»: синоптики дали неутешительный прогноз

2 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI
Бабьего лета не будет?

Стало известно, когда наступит «бабье лето» в Новосибирской области

Наступила осень и сибиряки задаются вопросом, когда наступит бабье лето: изучаем прогноз синоптиков.

Когда наступает «бабье лето»


По народному календарю многие полагают, что «бабье лето» наступает 14 сентября. Иногда выделяют два бабьих лета: молодое с 28 августа — 11 сентября и зрелое — с 14 сентября до 21 сентября. Однако в 2024 году картина станет совершенно другой.

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Когда наступит «бабье лето» в Новосибирской области

По данным сайта гидрометцентра России, весь сентябрь в Новосибирске температура будет ниже нормы — об этом свидетельствует карта аномалий в регионах. А вот осадки обещают в пределах нормы. Погодные сервисы передают, что первый месяц осени будет очень дождливым.

Холодный фронтХолодный фронт
Холодный фронт

Сайт ventusky дает прогноз погоды на 10 дней. Тепло заново вернется в регион лишь на следующей неделе. Тогда столбик термометра покажет +17…+18. Практически все дни первой недели окажутся дождливыми.

Фото: www.ventusky.com

«Яндекс. Погода» обещает потепление с 9 сентября. Теплая погода сохранится до 13 числа включительно. В эти дни воздух прогреется до +18. Местами пройдет дождь, но в основном, небо станет облачным. Неделя с 16 по 22 сентября окажется самой холодной, когда будет +5 днем и -1 ночью.

2 сентября в регионе проходят школьные линейки. Этот день стал самым холодным за последнее время: похолодало до +9 утром, а в МЧС предупреждали о ночных заморозках до -2.

Дожди и холод: опубликован прогноз погоды на сентябрь 2024
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Лето#Заморозки#Бабье лето#Дождь#Линейка
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