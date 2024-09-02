Милых манулят из Новосибирского зоопарка получилось снять на видео

Posted 2 сентября 2024, 07:17
Published 2 сентября 2024, 07:17
Modified 2 сентября 2024, 07:19
Updated 2 сентября 2024, 07:19
Котята Лоло (так зовут их маму), появились на свет пять месяцев назад. Весной Новосибирский зоопарк порадовал этой новостью посетителей. Они заметно подросли, поэтому горожанам интересно за ними наблюдать.
Манулята постоянно играют, не сидят на месте. Очередным милым видео с котятами, которых в семье семь, поделился посетитель:
Недавно на видео попало то, как адаптируются разлученные с матерью медведицы Белка и Стрелка. Они прожили вместе два года, но сейчас их разделили по разным вольерам.