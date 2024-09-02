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Posted 2 сентября 2024, 07:17

Published 2 сентября 2024, 07:17

Modified 2 сентября 2024, 07:19

Updated 2 сентября 2024, 07:19

Милых манулят из Новосибирского зоопарка получилось снять на видео

2 сентября 2024, 07:17

Манулята — Лолошки из Новосибирского зоопарка попали на видео

Удивительно милых манулят засняли посетители в Новосибирском зоопарке.

Котята Лоло (так зовут их маму), появились на свет пять месяцев назад. Весной Новосибирский зоопарк порадовал этой новостью посетителей. Они заметно подросли, поэтому горожанам интересно за ними наблюдать.

Манулята постоянно играют, не сидят на месте. Очередным милым видео с котятами, которых в семье семь, поделился посетитель:

Недавно на видео попало то, как адаптируются разлученные с матерью медведицы Белка и Стрелка. Они прожили вместе два года, но сейчас их разделили по разным вольерам.

Котята манула Лоло порезвились в Новосибирском зоопарке — милое видео
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