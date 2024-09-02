Нутрициолог назвала продукты, которыми можно восполнить витамин D в организме

«Примеры продуктов, которые помогут покрыть эту потребность: два желтка яиц (около 40 МЕ витамина D), одна порция жирной рыбы (около 400 МЕ), одна порция грибов (около 10 МЕ), один стакан молока (около 100 МЕ) или йогурта (около 80 МЕ) и 100 граммов устриц (5-10 МЕ витамина Д)», — рассказала нутрициолог.