Партию новосибирских бомбардировщиков Су-34 отправили на СВО

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Машины изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова. Самолеты прошли заводские испытания.
Су-34 способны поражать высокоточными боеприпасами удаленные объекты, прикрытые средствами ПВО. Бомбардировщики выполняют боевые задачи в любое время суток и при любой погоде, даже под огнем противника.
О передаче предыдущей партии бомбардировщиков, собранных в Новосибирске, «Ростех» сообщал в июне.
В июле под Новосибирском легендарные пилотажные группы показали авиашоу.