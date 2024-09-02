atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Партию новосибирских бомбардировщиков Су-34 отправили на СВО

Партию новосибирских бомбардировщиков Су-34 отправили на СВО

2 сентября 2024, 07:50
Фото: t.me/rostecru
Новосибирский завод им. Чкалова передал очередную партию бомбардировщиков Су-34 в воздушно-космические войска, рассказали в пресс-службе «Ростеха».

Машины изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова. Самолеты прошли заводские испытания.

Су-34 способны поражать высокоточными боеприпасами удаленные объекты, прикрытые средствами ПВО. Бомбардировщики выполняют боевые задачи в любое время суток и при любой погоде, даже под огнем противника.

Видео: t.me/rostecru

О передаче предыдущей партии бомбардировщиков, собранных в Новосибирске, «Ростех» сообщал в июне.

В июле под Новосибирском легендарные пилотажные группы показали авиашоу.

Читайте также:
Почти 100 кг запчастей для грузовика из ОАЭ хотел ввезти пассажир в НовосибирскТоп-20 регионов России с самыми большими зарплатами учителей: куда ехать работать«Русские Витязи» показали, как готовились к авиашоу в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Видео#Новосибирск#СВО#Ростех
Подпишитесь
Могильные оградки, исчезнувший асфальт и мигранты: топ летних событий Новосибирска
Сегодня, 08:30
Самый большой гриб найден в Новосибирской области
Сегодня, 07:26
Милых манулят из Новосибирского зоопарка получилось снять на видео
Сегодня, 07:17
Молоточника из Новосибирска оставили за решеткой после нападения в цветочном
Сегодня, 06:39
Стало известно, кто станет капитаном ХК «Сибирь» на сезон 2024/2025
Вчера, 05:39