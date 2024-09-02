Почти 100 кг запчастей для грузовика из ОАЭ хотел ввезти пассажир в Новосибирск

В багаже прибывшего из Дубая новосибирца нашли нелегальный товар. Это были запчасти для грузовиков. Их запаковали в четыре коробки. Всего внутри было около 470 детали для техники весом 97 кг. Стоит это все в районе 26 тысяч долларов. Все это он купил в ОАЭ.