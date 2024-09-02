Почти 100 кг запчастей для грузовика из ОАЭ хотел ввезти пассажир в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
В багаже прибывшего из Дубая новосибирца нашли нелегальный товар. Это были запчасти для грузовиков. Их запаковали в четыре коробки. Всего внутри было около 470 детали для техники весом 97 кг. Стоит это все в районе 26 тысяч долларов. Все это он купил в ОАЭ.
Дело в том, что такой товар нужно декларировать, но он этого не сделал. В отношении сибиряка возбудили дело за эту ошибку.
Провозить в Россию можно только товар на сумму не выше 10 тысяч евро и не более 50 кг. Таможенники сразу поняли, что пассажир вез товар на продажу, что делать запрещено.
Другие пассажиры хотели ввезти в Новосибирск огромную сумму денег, за что были остановлены.