Ресторатор поделился рецептом стейка из грибов — с ним справится даже ребенок

Стейк не обязательно должен быть из мяса. Его готовят даже из капусты. Для нашего блюда потребуется увесистый белый гриб. Его нужно разрезать пополам продольно. Немного надрезаем срез, чтобы специи проникли глубже. Затем готовим приправу. Для этого смешиваем соль, перец, молоко и яйцо. Получившейся смесью хорошо намазываем гриб и обжариваем его на среднем огне до золотистой корочки. Время — около 10 минут.