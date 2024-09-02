Ресторатор поделился рецептом стейка из грибов — с ним справится даже ребенок

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Новосибирцы собирают белые грибы — некоторые достигают гигантских размеров. Как правило, их сушат или готовят сразу. Самые популярные рецепты — жареная картошка с грибами или суп с ними же. Atas.info узнал у ресторатора, основателя новосибирских ресторанов Mishiko, Trattoria La Trenta Андрея Коротышева, как можно использовать такую ценную находку.
Стейк не обязательно должен быть из мяса. Его готовят даже из капусты. Для нашего блюда потребуется увесистый белый гриб. Его нужно разрезать пополам продольно. Немного надрезаем срез, чтобы специи проникли глубже. Затем готовим приправу. Для этого смешиваем соль, перец, молоко и яйцо. Получившейся смесью хорошо намазываем гриб и обжариваем его на среднем огне до золотистой корочки. Время — около 10 минут.