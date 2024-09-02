Самый большой гриб найден в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Найти огромный белый гриб посчастливилось Елене. В беседе с корреспондентом Atas.info она призналась, что отыскала его в районе села Льниха село в Тогучинском районе. Высота гриба — около 40 сантиметров.
Помимо гиганта, в корзинке Елены оказались еще два больших белых, размером поменьше.
«Вчера из гигантов был приготовлен жульен», — рассказала Atas.info Елена.
Другая сибирячка, Анастасия Аникина нашла еще одного белого красавца недалеко от села Плотниково в Новосибирском районе. Говорит, что в высоту он около 25 сантиметров.
«Приготовлю из него суп и картофель с грибами», — рассказала Анастасия.
Белый гриб еще называют боровиком и царем грибов. Его ценят за яркие вкусовые свойства и считают деликатесом. Белые грибы растут с царским размахом — в диаметре шляпки могут достигать нескольких десятков сантиметров (если верить открытым источникам, до 50), высотой могут быть 25 сантиметров и выше.
Белым этот гриб называют, потому что он не теряет своего цвета в процессе обработки и сушки.
Как готовить грибы, чтобы они раскрыли весь богатый вкус — мы писали ранее.