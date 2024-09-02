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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:34

40-сантиметровый белый гриб найден в лесу под Новосибирском

Самый большой гриб найден в Новосибирской области

2 сентября 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney

40-сантиметровый белый гриб найден в лесу под Новосибирском

В Новосибирской области начался сезон сбора белых грибов, они известны своими крупными размерами, но некоторым грибникам удается найти просто огромные экземпляры.

Найти огромный белый гриб посчастливилось Елене. В беседе с корреспондентом Atas.info она призналась, что отыскала его в районе села Льниха село в Тогучинском районе. Высота гриба — около 40 сантиметров.

Помимо гиганта, в корзинке Елены оказались еще два больших белых, размером поменьше.

«Вчера из гигантов был приготовлен жульен», — рассказала Atas.info Елена.
Фото: Елена / vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Другая сибирячка, Анастасия Аникина нашла еще одного белого красавца недалеко от села Плотниково в Новосибирском районе. Говорит, что в высоту он около 25 сантиметров.

«Приготовлю из него суп и картофель с грибами», — рассказала Анастасия.
Фото: Анастасия Аникина / vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Белый гриб еще называют боровиком и царем грибов. Его ценят за яркие вкусовые свойства и считают деликатесом. Белые грибы растут с царским размахом — в диаметре шляпки могут достигать нескольких десятков сантиметров (если верить открытым источникам, до 50), высотой могут быть 25 сантиметров и выше.

Белым этот гриб называют, потому что он не теряет своего цвета в процессе обработки и сушки.

Как готовить грибы, чтобы они раскрыли весь богатый вкус — мы писали ранее.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грибы#Еда
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