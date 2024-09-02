Самый большой гриб найден в Новосибирской области

Белый гриб еще называют боровиком и царем грибов. Его ценят за яркие вкусовые свойства и считают деликатесом. Белые грибы растут с царским размахом — в диаметре шляпки могут достигать нескольких десятков сантиметров (если верить открытым источникам, до 50), высотой могут быть 25 сантиметров и выше.