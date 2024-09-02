Сильные заморозки ударят по Новосибирской области уже 3 сентября

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Синоптики сделали уточнение, что заморозки стоит ждать в низких местах. Температура воздуха там понизится до -2… 0 градусов.
Ранее в погодных сервисах появилась информация, что в регион серьезное похолодание придет в середине сентября.
Напомним, заморозки в конце мая негативно сказались на посадках новосибирских дачников. Температура воздуха тогда падала до -5 градусов. Многие устанавливали в теплицах обогреватели, чтобы спасти урожай. Агроном Игорь Овечкин предсказал непростой год для садоводов.