Сильные заморозки ударят по Новосибирской области уже 3 сентября

Напомним, заморозки в конце мая негативно сказались на посадках новосибирских дачников. Температура воздуха тогда падала до -5 градусов. Многие устанавливали в теплицах обогреватели, чтобы спасти урожай. Агроном Игорь Овечкин предсказал непростой год для садоводов.