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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Сильные заморозки ударят по Новосибирской области уже 3 сентября

Сильные заморозки ударят по Новосибирской области уже 3 сентября

2 сентября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Ночью 3 сентября на территории Новосибирской области ударят заморозки, предупредили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Синоптики сделали уточнение, что заморозки стоит ждать в низких местах. Температура воздуха там понизится до -2… 0 градусов.

Ранее в погодных сервисах появилась информация, что в регион серьезное похолодание придет в середине сентября.

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Напомним, заморозки в конце мая негативно сказались на посадках новосибирских дачников. Температура воздуха тогда падала до -5 градусов. Многие устанавливали в теплицах обогреватели, чтобы спасти урожай. Агроном Игорь Овечкин предсказал непростой год для садоводов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Заморозки
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