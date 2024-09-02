Стоматолог — байкер разбился в ДТП под Новосибирском

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Трагедия случилась 31 августа в Бердске. Иномарка не пропустила встречный мотоцикл и он врезался в машину. Мужчина был жив, его доставили в больницу, но он скончался в реанимации от многочисленных травм.
Как выяснилось позже, погибшим оказался Валерий Умрихин. Он работал врачом-стоматологом. Горожане отзываются о нем в соцсетях как о хорошем специалисте.
За ним, в тот роковой день, на машине ехала его супруга. Авария произошла на ее глазах. По факту смертельного ДТП организована проверка, по ее результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.