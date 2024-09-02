Строительство нетиповой школы № 222 продолжается в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Новосибирске продолжается строительство средней школы на улице Кубовой — после сдачи объекта в эксплуатацию она получит № 222. Проектная наполняемость здания — 825 учеников, ее возведение обойдется примерно в два миллиарда рублей.
Предполагается, что в новом учебном заведении школьникам будут созданы все условия не только для учебы, но и для занятий спортом и творчеством.
По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, микрорайон Стрижи продолжает активно развиваться, и средняя школа здесь придется весьма кстати — потребность в ней высока.
«Это образовательное учреждение входит в число тех школ, которые мы строили в 2024 году. Объект — под пристальным вниманием городских властей, так как у него очень короткий строительный цикл. Пока строители соблюдают установленный график, но контроль все-таки необходим, чтобы побыстрее открыть школу, которая так нужна микрорайону», — заявил градоначальник.
Строители уже возвели монолитный железобетонный каркас здания и уже приступили к укладке внешних и внутренних кирпичных стен, утепляют фасад, укладывают кровлю и монтируют системы вентиляции и электроснабжения.
Данный участок микрорайона уже достаточно плотно застроен, поэтому архитекторам пришлось потрудиться над особым проектом: будущая школа состоит из трех блоков разной этажности.
Спортивный зал с трибунами будет специально оборудован для занятий мини-футболом и боксом, кроме того в школе будет свой бассейн, лыжная база, оборудованы слесарные и столярные мастерские, а также классы для занятий по домоводству. Кроме того, здесь будет библиотека и просторный актовый зал на полтысячи мест. Предусмотрены также столовая на 485 человек и спальное помещение для группы продлённого дня. В отдельных кабинетах разместятся телестудия и студия звукозаписи, радиоузел и студия робототехники.
Рядом со зданием появится школьный стадион с беговыми дорожками и площадка для спортивных игр. В подвальных помещениях главного школьного здания будут размещены технические службы.
Как рассказал представитель компании-подрядчика «СУ РСТ» Павел Савоськин, их предприятие помимо проектирования и возведения учебного заведения, займется чистовой отделкой здания, а также установкой всего технологического оборудования. Особое внимание было уделено дизайн-проекту школьных помещений, который был разработан специально в дар Новосибирску.
Глава Новосибирска положительно оценил проект будущей школы и отметил, что процедуры по закупке оборудования нужно начинать уже сейчас. Вся техника для комплектования школы должно поступить перед завершением строительного цикла, уточнил Максим Кудрявцев.
«В 2024 году в зоне ответственности муниципалитета находятся четыре школы. Лицей № 185 и корпус для начальной школы лицея № 9 уже сданы и откроются для учеников 2 сентября, лицей № 57 будет сдан в середине октября, хотя по плану сдача была назначена на декабрь. Повторю, что со школой на Кубовой нужно очень четко выдержать ритм работ и постоянно осуществлять контроль над темпом строительства», — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Жители микрорайона Стрижи рады, что у их детей скоро появится не просто новая школа, а целый образовательный комплекс, оснащенный новейшим оборудованием.