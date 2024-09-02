Строительство нетиповой школы № 222 продолжается в Новосибирске

Спортивный зал с трибунами будет специально оборудован для занятий мини-футболом и боксом, кроме того в школе будет свой бассейн, лыжная база, оборудованы слесарные и столярные мастерские, а также классы для занятий по домоводству. Кроме того, здесь будет библиотека и просторный актовый зал на полтысячи мест. Предусмотрены также столовая на 485 человек и спальное помещение для группы продлённого дня. В отдельных кабинетах разместятся телестудия и студия звукозаписи, радиоузел и студия робототехники.