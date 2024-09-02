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Published Сегодня, 04:45

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Где получают больше всего

Топ-20 регионов России с самыми большими зарплатами учителей: куда ехать работать

2 сентября 2024, 04:45
Фото: 1MI
Где получают больше всего

Зарплаты новосибирских учителей оказались не самыми большими в стране

Новосибирская область не попала в первую двадцатку рейтинга по зарплатным предложениям, узнали аналитики.

В 2024 году было предложено более 75 тысяч вакансий для учителей. За аналогичный период в Новосибирске спрос на педагогов увеличился на 14%. Средняя зарплата по России, которую предлагают специалистам, варьируется от 34 до 70 тысяч рублей.

Больше всего денег предлагают в Москве — 75 тысяч, затем на Камчатке — такая же сумма, потом в Магаданской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 72 тысячи), пишет hh.ru.

Новосибирская область заняла в зарплатном рейтинге 24-е место из 77. Средняя зарплата — 41 тысяча рублей. Эта сумма за год стала на 11% больше.

Если рассматривать других специалистов в регионе, то средняя зарплата тут составляет 65 тысяч рублей.

Среди необычных вакансий в столице Сибири есть аффинер сыра и инструктор-маршал. Этим специалистам предлагают зарплату от 100 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Работа#Деньги#Зарплата#Учителя#Вакансии#Педагоги
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