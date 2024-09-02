Топ-20 регионов России с самыми большими зарплатами учителей: куда ехать работать

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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В 2024 году было предложено более 75 тысяч вакансий для учителей. За аналогичный период в Новосибирске спрос на педагогов увеличился на 14%. Средняя зарплата по России, которую предлагают специалистам, варьируется от 34 до 70 тысяч рублей.
Больше всего денег предлагают в Москве — 75 тысяч, затем на Камчатке — такая же сумма, потом в Магаданской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 72 тысячи), пишет hh.ru.
Новосибирская область заняла в зарплатном рейтинге 24-е место из 77. Средняя зарплата — 41 тысяча рублей. Эта сумма за год стала на 11% больше.
Если рассматривать других специалистов в регионе, то средняя зарплата тут составляет 65 тысяч рублей.
Среди необычных вакансий в столице Сибири есть аффинер сыра и инструктор-маршал. Этим специалистам предлагают зарплату от 100 тысяч.