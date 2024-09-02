Трусы в ванной и жадные соотечественники: что не понравилось россиянину в США

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По возвращению с Виталием Полищуком поговорили корреспонденты КП-Новосибирск. Блогер отметил несколько моментов, которые его не устроили.
Один из них повел себя не гостеприимно в пиццерии, куда новые знакомые зашли посидеть. Мужчина стал высчитывать в чеке свои траты, на что Виталий решил оплатить счет полностью.
Американка агрессивно отреагировала на новосибирца, когда он стоял за ней в очереди к банкомату. Женщине не понравилось, что незнакомец нарушает ее личное пространство.
«Причем, не просто попросила меня отойти, а сразу — полицию… Я бы в такой культуре жить не смог», — говорит Виталий.
Американцы любят вредную жареную в кляре еду, за которую приходится еще и немало платить. За обед на двоих Полищук отдавал около 50 долларов, еще 20% от чека отдавал на чай. Бутылка воды обходилась в порядка 5 долларов. Продукты тоже стали весомой статьей расходов.
Гостиницы тоже обходились недешево. За сервис приходилось доплачивать. Более бюджетные гостиницы преподносили неприятные сюрпризы, например, в виде чьих-то трусов. Если хочешь остановиться в нормальном месте — плати не меньше 150 долларов, сетует Полищук.
Виталий Полищук подсчитал, что в среднем в месяц на семью из четверых человек уходило 10-15 тысяч долларов — порядка 1-1,5 млн в пересчете на рубли. Сюда вошли питание, включая общепит, поездки, развлечения.
По словам блогера, эти траты подъемные для его «средней» российской зарплаты, в отличие от американцев с аналогичным уровнем дохода в их стране.