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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Основатель новосибирского паблика «АСТ-54» вернулся после года в США

Трусы в ванной и жадные соотечественники: что не понравилось россиянину в США

2 сентября 2024, 11:15
Фото: 1MI

Основатель новосибирского паблика «АСТ-54» вернулся после года в США

Создатель паблика «АСТ-54» Виталий Полищук вместе с семьей провел год в США. Блогер уверяет: цель поездки была чисто туристическая, эмиграция не планировалась.

По возвращению с Виталием Полищуком поговорили корреспонденты КП-Новосибирск. Блогер отметил несколько моментов, которые его не устроили.

Жадные соотечественники

Один из них повел себя не гостеприимно в пиццерии, куда новые знакомые зашли посидеть. Мужчина стал высчитывать в чеке свои траты, на что Виталий решил оплатить счет полностью.

Трепетное отношение к правам

Американка агрессивно отреагировала на новосибирца, когда он стоял за ней в очереди к банкомату. Женщине не понравилось, что незнакомец нарушает ее личное пространство.

«Причем, не просто попросила меня отойти, а сразу — полицию… Я бы в такой культуре жить не смог», — говорит Виталий.

Дорогая и невкусная еда

Американцы любят вредную жареную в кляре еду, за которую приходится еще и немало платить. За обед на двоих Полищук отдавал около 50 долларов, еще 20% от чека отдавал на чай. Бутылка воды обходилась в порядка 5 долларов. Продукты тоже стали весомой статьей расходов.

Фото: Виталий Полищук / КП-Новосибирск

Плохой сервис

Гостиницы тоже обходились недешево. За сервис приходилось доплачивать. Более бюджетные гостиницы преподносили неприятные сюрпризы, например, в виде чьих-то трусов. Если хочешь остановиться в нормальном месте — плати не меньше 150 долларов, сетует Полищук.

Сколько стоит жить в США

Виталий Полищук подсчитал, что в среднем в месяц на семью из четверых человек уходило 10-15 тысяч долларов — порядка 1-1,5 млн в пересчете на рубли. Сюда вошли питание, включая общепит, поездки, развлечения.

По словам блогера, эти траты подъемные для его «средней» российской зарплаты, в отличие от американцев с аналогичным уровнем дохода в их стране.

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