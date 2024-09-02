atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:48

Published Сегодня, 01:48

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

Такси дорогое

Цены на такси в начале сентября резко выросли вдвое— с чем это связано

2 сентября 2024, 01:48
Фото: 1MI
Такси дорогое

Такси подорожало утром 2 сентября в Новосибирске

В Новосибирске утром 2 сентября проходят линейки, в связи с чем, такси ощутимо подорожало, сообщают читатели Atas.info.

К 8 утра 2 сентября такси в Новосибирске стало дороже. Дело в том, что в учебных учреждениях: школах, колледжах, университетах и прочих, проходят торжественные линейки. Перенос связан с тем, что 1 сентября был выходным днем.

Как передают наши читатели, ценник за поездку поднялся в два раза. Сам агрегатор такси предупреждает, что в утреннее время все спешат на линейки, включая водителей, поэтому машин сейчас мало и проще доехать на общественном транспорте.

Сегодня линейки пройдут в холоде и под дождем: погода точно не порадует новосибирцев солнцем. Утром в регионе похолодало до +9. Такая температура сохранится весь день.

Водители тоже спешат в школуВодители тоже спешат в школу
Водители тоже спешат в школу
Фото: atas.info

Подорожание такси может быть связано с новым законом. С 1 сентября с перевозчиков требуют новые документы, которые по карману не каждому. В связи с этим, рост цен на поездку просто неизбежен.

Школьные линейки 1 сентября отменили — в чем причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Купить букет для учителя и не разориться: сколько стоят цветы к 1–2 сентября 2024Дождь и холод ожидаются в дни школьных линеек 1 и 2 сентябряТоксичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Цены#Такси
Подпишитесь
Заморозки и дожди ждут учителей, детей и родителей на школьных линейках 2 сентября
Сегодня, 02:06
Слиток золота осужденной мошенницы выставили на торги в Новосибирске
Вчера, 11:16
Соседская война из-за вони: жильцы требуют дезинфекцию квартиры с 67 кошками
Вчера, 09:06
Бегун из Новосибирска победил на Паралимпийских играх в Париже
Вчера, 07:50
Стало известно, кто станет капитаном ХК «Сибирь» на сезон 2024/2025
Вчера, 05:39