Цены на такси в начале сентября резко выросли вдвое— с чем это связано

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
Modified Сегодня, 01:50
Updated Сегодня, 01:50
К 8 утра 2 сентября такси в Новосибирске стало дороже. Дело в том, что в учебных учреждениях: школах, колледжах, университетах и прочих, проходят торжественные линейки. Перенос связан с тем, что 1 сентября был выходным днем.
Как передают наши читатели, ценник за поездку поднялся в два раза. Сам агрегатор такси предупреждает, что в утреннее время все спешат на линейки, включая водителей, поэтому машин сейчас мало и проще доехать на общественном транспорте.
Сегодня линейки пройдут в холоде и под дождем: погода точно не порадует новосибирцев солнцем. Утром в регионе похолодало до +9. Такая температура сохранится весь день.
Подорожание такси может быть связано с новым законом. С 1 сентября с перевозчиков требуют новые документы, которые по карману не каждому. В связи с этим, рост цен на поездку просто неизбежен.