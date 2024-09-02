У «черных» торговцев на новосибирском Хилке изъяли автомобиль

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Продолжаются рейды для наведения порядка в Хилокском микрорайоне. У местного кафе на улице Хилокской заметили продавца, торгующего искусственными цветами.
Всего у него было более 300 цветков. Предоставить разрешающие документы житель Новосибирска не смог.
Все нелегальные товары изъяли. Кроме того, у продавца забрали автомобиль — Газель, из которой и осуществлялась продажа. Этот инцидент произошел 30 августа.
Недавно в центре у торговцев забрали тысячи пар обуви. Продавцы также не могли предоставить документацию и в итоге лишились товара.