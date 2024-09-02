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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Цветы продавали нелегально

У «черных» торговцев на новосибирском Хилке изъяли автомобиль

2 сентября 2024, 05:14
Фото: atas.info
Цветы продавали нелегально
У торговца забрали автомобиль из-за нелегальной продажи цветов, сообщает мэрия Новосибирска.

Продолжаются рейды для наведения порядка в Хилокском микрорайоне. У местного кафе на улице Хилокской заметили продавца, торгующего искусственными цветами.

Всего у него было более 300 цветков. Предоставить разрешающие документы житель Новосибирска не смог.

Все нелегальные товары изъяли. Кроме того, у продавца забрали автомобиль — Газель, из которой и осуществлялась продажа. Этот инцидент произошел 30 августа.

Фото: мэрия

Недавно в центре у торговцев забрали тысячи пар обуви. Продавцы также не могли предоставить документацию и в итоге лишились товара.

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