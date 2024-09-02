Уехавший в Испанию лидер «Сплина» Васильев загнал в долги своих музыкантов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Сейчас лидер коллектива живет в Испании, куда перебрался в 2022 году после публичной критики специальной военной операции, пишут «Новые известия». Музыканты группы также находятся за пределами РФ.
В августе 2022 года Александр Васильев на фестивале «Чернозём» в Воронежской области посвятили песню группам, «которым пришлось уехать из страны по разным причинам».
«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, потому что у нас нет другого выхода», — предварил Васильев исполнение песни «Выхода нет».
Тогда организаторы фестиваля немедленно прервали трансляцию, но кадры с крамольной речью всё равно утекли в сеть. После этого группа попала в опалу.
При этом группа продолжает гастролировать, но уже по зарубежным городам. Осенью 2024 года «Сплин» должен выступить в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине, других городах. Стоимость билетов — от 1,6 до 7 тысяч в зависимости от страны. Убыток группы «Сплин» за прошлый год составил 24,5 млн рублей
В 2023 году на испанском концерте группы побывала Ксения Собчак. Она была неприятно удивлена, что в зале так мало зрителей.