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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Группа «Сплин» терпит убытки после жалобы новосибирских активистов

Уехавший в Испанию лидер «Сплина» Васильев загнал в долги своих музыкантов

2 сентября 2024, 09:09
Фото: Вадим Монастырский / vk.com/val1km / vk.com/splean

Группа «Сплин» терпит убытки после жалобы новосибирских активистов

Убыток группы «Сплин» за 2023 год составил 24,5 млн рублей, хотя в последние годы доход популярной группы ниже 100 млн в год не опускался.

Где сейчас группа «Сплин» и Александр Васильев

Сейчас лидер коллектива живет в Испании, куда перебрался в 2022 году после публичной критики специальной военной операции, пишут «Новые известия». Музыканты группы также находятся за пределами РФ.

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Что случилось с группой «Сплин»


В августе 2022 года Александр Васильев на фестивале «Чернозём» в Воронежской области посвятили песню группам, «которым пришлось уехать из страны по разным причинам».

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, потому что у нас нет другого выхода», — предварил Васильев исполнение песни «Выхода нет».

Тогда организаторы фестиваля немедленно прервали трансляцию, но кадры с крамольной речью всё равно утекли в сеть. После этого группа попала в опалу.

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Где сейчас выступает группа «Сплин»

Осенью того же года концерты коллектива отменили в нескольких российских городах. Также «Сплин» убрали из программы фестиваля «Ветер Сибири-2023», это произошло после обращения Союза отцов Новосибирской области.

При этом группа продолжает гастролировать, но уже по зарубежным городам. Осенью 2024 года «Сплин» должен выступить в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине, других городах. Стоимость билетов — от 1,6 до 7 тысяч в зависимости от страны. Убыток группы «Сплин» за прошлый год составил 24,5 млн рублей

В 2023 году на испанском концерте группы побывала Ксения Собчак. Она была неприятно удивлена, что в зале так мало зрителей.

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