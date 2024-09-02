Уехавший в Испанию лидер «Сплина» Васильев загнал в долги своих музыкантов

При этом группа продолжает гастролировать, но уже по зарубежным городам. Осенью 2024 года «Сплин» должен выступить в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине, других городах. Стоимость билетов — от 1,6 до 7 тысяч в зависимости от страны. Убыток группы «Сплин» за прошлый год составил 24,5 млн рублей