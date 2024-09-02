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Published Сегодня, 02:37

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Судья пойдет под суд

За особо крупные взятки накажут экс-судью из Новосибирской области

2 сентября 2024, 02:37
Фото: 1MI
Судья пойдет под суд
В Новосибирске будут судить бывшую судью одного из районов Новосибирский области, сообщили в СКР.

На скамье подсудимых окажется судья из Венгеровского района. Предполагается, что в 2022 году она, через посредника, получила часть взятки от подозреваемого, которого должна была судить. Размер «вознаграждения» оценили как особо крупный.

Взяткодатель решил откупиться за отмену меры пресечения и прекращения уголовного дела по факту экологического преступления. Вместо сурового наказания, он бы отделался штрафом.

Преступление раскрыли. Судью обвинили в получении взятки. Разбирательства проходили два года и вот, уголовное дело направили в суд, который вынесет окончательный вердикт. На имущество обвиняемой наложили арест, а взяткодателя осудили ранее.

Также в Новосибирске судили другого судью из Томска за взятки. Он получил совсем не суровый приговор.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Преступление#Уголовное дело#Арест#Взятка#Следствие#Обвинение
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