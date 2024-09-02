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Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 02:07

Updated Сегодня, 02:07

Заморозки и дожди в Новосибирской области

Заморозки и дожди ждут учителей, детей и родителей на школьных линейках 2 сентября

2 сентября 2024, 02:06
Фото: 1MI
Заморозки и дожди в Новосибирской области

Заморозки и дожди ждут жителей Новосибирска на школьных линейках 2 сентября

В Новосибирске и области утром 2 сентября ощутимо похолодало: такая погода сохранится весь день, информируют синоптики.

2 сентября в регионе готовятся к проведению торжественных линеек в школах, колледжах, университетов и других учебных заведений. В понедельник резко похолодало до +9. В МЧС предупреждали о ночных заморозках до -2.

Максимально сегодня потеплеет до +13. Местами будет идти дождь. Об этом сообщает «Западно-Сибирский гидрометцентр».

По данным «Яндекс. Погоды», дожди прольют всю первую рабочую и учебную неделю осени. К выходным потеплеет до +18. По ночам станет весьма прохладно: до +9.

Также утром подорожало и такси. Агрегатор объясняет это тем, что машин просто не хватает из-за большого числа желающих поехать на линейки.

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