Заморозки и дожди ждут учителей, детей и родителей на школьных линейках 2 сентября

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
2 сентября в регионе готовятся к проведению торжественных линеек в школах, колледжах, университетов и других учебных заведений. В понедельник резко похолодало до +9. В МЧС предупреждали о ночных заморозках до -2.
Максимально сегодня потеплеет до +13. Местами будет идти дождь. Об этом сообщает «Западно-Сибирский гидрометцентр».
По данным «Яндекс. Погоды», дожди прольют всю первую рабочую и учебную неделю осени. К выходным потеплеет до +18. По ночам станет весьма прохладно: до +9.
Также утром подорожало и такси. Агрегатор объясняет это тем, что машин просто не хватает из-за большого числа желающих поехать на линейки.